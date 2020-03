Rafa Berges vuelve a casa

La pandemia del coronavirus llega hasta Indonesia, desde donde Rafa Berges, ex del Córdoba CF, viaja tras debutar en la Segunda División, este domingo. El entrenador cordobés se encontraba en el país asiático desde el 1 de febrero, cuando llegó a Lampung para entrenar a su equipo, recién descendido y con aspiraciones de regresar a la máxima categoría del fútbol indonesio. Su estreno fue contra el Cimahi, con victoria por 2-0.

Nada más acabar el encuentro, Berges charló con la directiva del club y acordaron su vuelta a España, a Córdoba, ya que la Liga en Indonesia va a parar por completo, al menos, las dos próximas semanas, debido a que los casos detectados son más de 200 y se han producido los primeros fallecimientos, «uno de ellos en Bali, una mujer», comentó a este periódico Rafa Berges.

«Voy bien pertrechado, ya que me lo traje todo desde Córdoba: mascarillas, guantes y gel desinfectante», explica el técnico, que tiene prevista su llegada hoy a la ciudad, si no hay ningún contratiempo. «Por ahora, todos los casos se han dado en la isla de Yakarta, excepto uno en Sumatra y otro en Bali», comenta un Berges que no tiene nada claro su regreso a Indonesia, lógicamente. «Por lo pronto, empiezan a cerrar todo aquí, por lo que hablar de plazos en el futuro es más que aventurado», argumenta. «Por ejemplo, cuando salí de Córdoba no había ningún caso oficial en España, solo había en China y había casos sospechosos en algunos países europeos, nada más, y mira ahora cómo está la cosa», explica el entrenador cordobés. Además, el parón en Indonesia, como en el resto de países islámicos de la zona, se aventura prolongado, ya que el ramadán se inicia el próximo 23 de abril, fecha en la que ya estaba previsto el parón por la fiesta religiosa, que dura un mes, con lo que el parón liguero se iba a prolongar hasta el 4 de junio. Por lo tanto, no es aventurado pronosticar que antes de junio no se reanudaría el fútbol en varios países asiáticos musulmanes.

En cualquier caso, Rafa Berges se mostraba optimista ya que «en la isla en la que estoy yo, Sumatra, solo hay un caso por ahora y, siendo un país con tantas islas, si lo enfrentan ya, podrán contenerlo bien en ese aspecto», aunque se mostraba preocupado por el nivel sanitario, en general, del país asiático.

«Regreso, lógicamente, sin fecha de vuelta, porque esto es algo que sobrepasa a todo, al fútbol, a las empresas, a todo, por lo que tenemos que ser prudentes con todo, solo pensar en cumplir con lo que nos aconsejan», incluida una cuarentena «a la que ya estoy hecho el cuerpo. Inicialmente, nos han permitido viajar hasta España, hablamos con la embajada y una vez allí nos dirán qué hacer», comenta un Berges que asegura que no está «excesivamente preocupado. Entre el gel, la mascarilla, los guantes, que no me los pienso quitar hasta que esté en mi casa, y tomándonos como nos toman la temperatura, creo que todo está medianamente controlado». Además, explica que «aquí están como estaba España hace mes y medio, aproximadamente, de ahí el no esperar más, porque igual dentro de tres semanas o cuatro sería imposible».

El Gobierno español, además, dio indicaciones de facilitar el regreso a los españoles que se encuentran en el extranjero, de ahí que el entrenador cordobés haya optado por no esperar ni un minuto más. «Ha sido terminar el partido, hablar con la directiva y volar desde Yakarta, porque tenía los billetes preparados desde hacía días», explica Rafa Berges, que tiene prevista su llegada a la ciudad a lo largo del día de hoy.