Quiere hacer bueno el refrán

El Córdoba tratará de hacer bueno el refrán de «a entrenador nuevo, victoria segura» desde las 18.00 horas de esta tarde en el estadio Anxo Carro, ante el Lugo. Su nuevo técnico, Curro Torres, ha tenido solo cinco días para tratar de armar un equipo competitivo que haga frente a un rival, el gallego, que también afronta este partido con grandes necesidades clasificatorias. Porque si los blanquiverdes solo suman 11 puntos y se encuentran en puestos de descenso, el Lugo de Alberto Monteagudo -segundo entrenador de los lucenses tras el despido de Francisco López- tampoco levanta cabeza. Suma 13 puntos el rival del Córdoba y empata con la zona de descenso.

Quezada y Quim Araújo tienen la opción de ganarse un hueco en el once con el nuevo entrenador

No tiene Curro Torres el margen de maniobra con el que cuenta todo entrenador que comienza una temporada, y menos aún con un Córdoba que no ha carburado en toda la temporada y que necesita de forma imperiosa sumar hoy su primera victoria liguera a domicilio de la campaña. Además, el técnico de los blanquiverdes cuenta con el hándicap negativo de una poblada enfermería. Luis Muñoz, Javi Lara, Jaime Romero y Jovanovic causan baja por lesión, mientras que Marcos Lavín y Alejandro Alfaro entraron ayer en la convocatoria, pero tras estar toda la semana entre algodones. Tanto es así que Torres ha tenido que llevarse a un jugador del filial, Sebas Moyano, que no acostumbra a integrar las listas en las últimas jornadas. Necesita un extremo suplente -o teóricamente suplente- el entrenador nacido en Alemania, puesto que a priori las bandas en ataque las ocuparán De las Cuevas, en el perfil derecho, y Javi Galán, que podría regresar a la posición en la que se formó como futbolista, el extremo izquierdo.

CON MUCHOS LESIONADOS

El carrusel de lesiones deja poco margen a la elección para Curro Torres. Carlos Abad será el portero, con Fernández en el lateral derecho -aunque Loureiro cuenta con opciones de partir de inicio-, Quezada en el izquierdo y Aythami-Quintanilla como dupla en el centro de la zaga. Será interesante ver cómo se combinan Quezada y Galán en el carril izquierdo, que puede ser uno de los factores importantes en el devenir del partido en el Anxo Carro. Dos jugadores que suben con descaro al ataque pero con un Quezada que sufre cuando es el rival el que maneja la posesión y filtra pases a su espalda. Torres es un entrenador que ha gustado de disponer equipos con presencia en campo contrario, que dominen el esférico y que sean valientes. Precisamente para arrebatarle el balón al Lugo dispondrá a un pivote defensivo, Álex Vallejo, que escolte a dos mediocentros. Álvaro Aguado y Quim Araújo parten como teóricos titulares. El jiennense es el centrocampista con mejor trato de pelota del Córdoba, mientras que Araújo se formó con Torres en el Valencia Mestalla, donde era uno de sus jugadores más importantes. Arriba Piovaccari y Erik Expósito pelearán por el peto de inicio como nueve de referencia, aunque es previsible que el que se quede en el banco salga en la segunda parte, especialmente si el partido se pone difícil tras el descanso.

UN LUGO QUE NO ARRANCA

El rival del Córdoba hoy es un Lugo que no ha remontado con la llegada al banquillo de Monteagudo, y que lleva sin ganar desde el 21 de octubre, cuando se impuso por la mínima en su casa, ante el Gimnàstic. De hecho, en las tres últimas jornadas, tras el cambio de entrenador, el equipo rojiblanco aún no ha visto portería. Por ello Montaguado dispondrá un once con un doble pivote en el centro del campo y tres mediapuntas versátiles y atrevidos -Iriome, Campillo y Juan Muñiz-. Los tres cambiarán su posición para tratar de descentrar a la defensa del Córdoba, confiando en que el mal bagaje defensivo de los blanquiverdes pese en el marcador final. Los goles tratará de ponerlos Dongou, que solo lleva uno en Liga, pero habrá que prestar especial atención a Pita, que llegando desde atrás lleva ya cuatro tantos esta temporada.

El equipo gallego, empatado con la zona de descenso, tiene la necesidad vital de ganar esta tarde

El partido del Anxo Carro será la primera piedra de toque del Córdoba de Curro Torres, un equipo que no dispone de tiempo para rehacerse y que debe vencer cuanto antes, a ser posible hoy, para tratar de salir de los puestos de descenso.