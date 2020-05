¿Quién cantará tus goles?

Partidos de fútbol a puerta cerrada para todos. También para el Córdoba CF. Ese es el futuro que se avecina. "Prefiero jugar la final de Copa con gente antes que la Europa League", ha dicho Ibai Gómez, jugador del Athletic de Bilbao. Sus compañeros le han secundado. Ni que decir tiene que la hinchada -la rojiblanca y la de la Real, adversario por el título- está más que de acuerdo en esa postura. De hecho, las peñas de los clubs vascos se están significando dentro de las más reivindicativas en un movimiento de protesta contra la medida que manejan la FIFA, la UEFA y federaciones nacionales -la española entre ellas- sobre la conveniencia de reanudar competiciones con los estadios vacíos para proteger la salud en la crisis del covid-19.

En torno al estandarte de la FASFE (Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español), un importante sector de las aficiones de los clubs españoles se ha mostrado abiertamente en contra de los planes de reanudar la competición sin público. Instan a "repensar" el fútbol teniendo en cuenta a quienes lo sostienen. Grupos y peñas que corresponden a 32 clubes de Primera y Segunda y 15 de Segunda B se sumaron al lema de FASFE 'Sin afición no hay fútbol'. La mayoría de los colectivos, de forma sincronizada, hicieron públicos comunicados propios o bien se sumaron al de la asociación de aficionados. Fue el caso de Minoritarios CCF, colectivo que engloba a los pequeños accionistas de la entidad blanquiverde. En todas las posturas se aboga por que la prioridad sea salvar la situación sanitaria y social que vive el país a causa del covid-19.

"Creemos que el fútbol -algo muy importante en nuestras vidas- no debe vivir en una burbuja ajena a la sociedad en la que se desarrolla y obedecer a intereses externos e incluso opuestos a ella", explica FASFE, que apunta que el fútbol "es parte de nuestra sociedad y de nuestra vida y ha de ser gobernado de acuerdo a estas".

El organismo subraya que "en un contexto como el actual", cualquier proyecto de reiniciar la competición "exponiendo a los participantes a la enfermedad, usando recursos médicos imprescindibles en otros sectores como el de los profesionales sanitarios y erradicando la componente social del fútbol al celebrar los encuentros cuando es imposible que haya afición en las gradas" solo puede ser considerado "normal" por "dirigentes de un fútbol enfermo, con delirios de autosuficiencia y no conscientes de que el fútbol es parte de una sociedad que ahora mismo está sufriendo".

"Hacemos un llamamiento a las autoridades competentes a no someterse a los dictados de los dirigentes de LaLiga", dicen desde la FASFE, que lanza una proclama contundente: "No permitan que los que amamos el fútbol nos tengamos otra vez que avergonzar de lo que hacen con él".

El planteamiento de esta plataforma que abandera el poder de las aficiones y el fútbol popular está claro. "No hagamos locuras. No hay que reiniciar el fútbol. Hay que refundar el fútbol", apuntan con un lema con tintes utópicos, pero revelador de un sentimiento que resulta de importancia capital en clubs que están fuera del arco del profesionalismo. Así lo entiende Antonio Sánchez, presidente de la peña Cordobamanía, una de las clásicas del panorama local.

"Para los que somos aficionados de clubs que no son el Madrid y el Barcelona, el hecho de la pertenencia es bastante importante. Nos definimos como cordobesistas el día que estamos en El Arcángel y abrazamos a una persona que no conocemos de nada, pero que es de los nuestros", reflexiona en plena época de paralización por coronavirus. "El fútbol sin afición no es nada", concluye.

Sin embargo, pese al clamor del núcleo duro de las aficiones, el fútbol retornará en un escenario de gradas vacías. El Gobierno ha trazado la hoja de ruta de la Liga a corto y medio plazo y se lo hizo saber a su presidente, Javier Tebas. El máximo responsable de la patronal ha pedido a los clubs profesionales que se preparen para jugar sin público hasta 2021. Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), ya dejó algo más que una insinuación sobre la posibilidad de recuperar el fútbol y vaciar los campos. «Es bastante complicado que podamos ver congregaciones de personas en los estadios hasta que tengamos una vacuna», dijo hace unos días.

Apunten 2021 como fecha para ocupar un asiento en la grada de un estadio. Y ya no será como antes. Mientras tanto, la FASFE sigue testeando el sentir de los aficionados. Este sábado lanzó una encuesta en la que ofrecía tres opciones de futuro: gradas vacías y televisión en directo hasta que las autoridades sanitarias autoricen la presencia de aficionados; asistencia de público con limitaciones o no al fútbol hasta que sea posible la normalidad absoluta. Cada cual con su interés.