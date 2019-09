Querer ganar y demostrarlo

El previsible drama tras la primera derrota de un recién descendido, como es este Córdoba CF, no debe tampoco nublar la vista sobre sus problemas, varios de ellos de un equipo que no solo está en construcción, sino que debe solventar diversos contratiempos que aparecen -algunos de ellos lógicos, otros no tanto- en este arranque de temporada.



El conjunto blanquiverde cerró la sexta jornada a siete puntos del líder, el San Fernando, y a dos de las eliminatorias de ascenso. La pasada temporada, por poner en perspectiva, el Recreativo, el Badajoz y el Cartagena sumaban los tres ocho puntos en la jornada seis (uno menos que el actual Córdoba CF), se situaban a cuatro puntos de las eliminatorias de ascenso y a cinco del líder. Los tres terminaron en el primero, el segundo y el cuarto lugar de la tabla, cuando en la jornada seis estaban los tres a un solo punto del descenso.



Esa perspectiva que llama a la serenidad no debe tapar tampoco la tarea, mucha, que le queda a este Córdoba CF por solventar.

Uno de esos deberes se centra en la intencionalidad de ir a por el partido. Es decir, ese balance entre defensa y ataque o el equibrio entre no encajar goles y anotarlos. Lo que más le está costando a este Córdoba CF es dar el primer golpe y lo que empieza a ser preocupante: que el pasado sábado fue remontado por primera vez en lo que se lleva de temporada.



Habrá que comenzar por el pasado reciente. El arranque de la pasada temporada, en Segunda División A a las órdenes de José Ramón Sandoval, el conjunto blanquiverde solo disfrutó de 16 minutos con el marcador a favor de los primeros 540 de competición, mientras que en 208 el resultado estuvo equilibrado. En definitiva, en aquellas primeras seis jornadas, el Córdoba CF tuvo el marcador igualado o a favor menos de la mitad del tiempo disputado, aproximadamente el 41%, por lo que luchó contra corriente en la mayoría de las ocasiones, prácticamente el 60% de competición.



Curiosamente, en las últimas seis jornadas ligueras, con el equipo ya descendido, el Córdoba CF tuvo durante 70 minutos el marcador a favor y en 233 lo mantuvo equilibrado. Por lo tanto, el porcentaje ascendió en el tiempo en el que le marcador lo mantenía favorable o igualado hasta el 56%.

Lo que ya resulta aún más llamativo es que el actual Córdoba CF, en el mismo número de partidos, haya tenido el marcador a favor tan solo ocho minutos más que aquel equipo ya desahuciado, solo 78 minutos, aunque el tiempo en el que ha mantenido la igualdad en el electrónico se ha disparado hasta los 332. Un total de 410 minutos de los 540, lo que supone un 76% del tiempo disputado con el electrónico igualado o a favor.



En las primeras seis jornadas ligueras de la pasada temporada el Córdoba CF sumó tan solo tres puntos, mientras que en las últimas seis (exceptuando en los cálculos el 1-0 ante el Reus) sumó cuatro puntos. En las primeras seis de esta temporada ha sumado nueve, pero está claro que si bien el porcentaje de tiempo en el que el marcador está en franquía o en una cercana posibilidad de estarlo ha aumentado hasta ese 76% (casi el doble), a este Córdoba CF aún no le da para sumar con regularidad y, sobre todo, de tres en tres. Ya son tres las jornadas consecutivas en las que no gana y para un equipo que busca la permanencia o la salvación el concepto que construye el actual conjunto blanquiverde puede ser más que válido. Sin embargo, a un aspirante a las eliminatorias y, por lógica, al ascenso, se le deben ir viendo ya las primeras costuras del patrón para buscar el triunfo y no solo evitar el daño del rival. Solventar los problemas atrás y dar un paso adelante en ataque. Querer ganar y demostrarlo, en definitiva.