Un punto para la reflexión

O este Córdoba echa el freno de mano, coge perspectiva, se abstrae de todo lo exterior y se reconoce en sus debilidades o el camino del equipo puede ser peor -sí, aún peor- de lo que está recorriendo. Si no se serena, si no da carpetazo a un pasado que alguno pretende mantener presente ad eternum y no echa responsabilidad, tanto colectiva como individualmente, este equipo puede sufrir un vía crucis que padeceremos todos, empezando por los mismos protagonistas, los que están sobre el césped y llegando hasta el último aficionado de la grada. Entre otras cosas, porque duele en el alma ver correr sin parar a no pocos de sus protagonistas y querer hacer todo de una vez, de golpe. A los problemas que arrastra este Córdoba desde hace muchísimo tiempo se le pueden añadir ahora los de la tensión, que conlleva a la falta de asunción de responsabilidades. Por lo tanto, mejor ir paso a paso y dejar que sean otros los que jueguen el papel de la pérdida de nervios. Si ésta se produce entre los que visten de corto... Mal vamos. Todos.



El Córdoba salvó un punto ante el Elche y si solo se piensa en la primera parte ese empate resultaría hasta milagroso. El conjunto ilicitano debió cerrar el partido en el primer acto. Dos balones a los palos, un mano a mano de Sory Kaba ante Carlos Abad y un paradón del portero blanquiverde, justo antes del segundo balón en la madera fueron argumentos ofensivos de sobra para que en el intermedio los de Pacheta tuvieran cerrado el encuentro. Sí, el Córdoba peleó, intentó por todos los medios tener algo más de balón, pero esa segunda línea, por delante del mediocentro defensivo resultó demasiado blanda en la disputa de los balones divididos, que fueron casi siempre para los visitantes. Las llegadas blanquiverdes en ese primer acto, por lo tanto, fueron tenues, blanditas, suaves, casi sin querer molestar. De hecho, la mejor ocasión para los locales llegó, en realidad, de un rebote, un balón que tocó en un defensa a disparo de Piovaccari que pilló a contrapié a José Juan. Poquito más. El Elche tenía bien aprendida la dificultad que podía plantearle Javi Galán y lo dejó en blanco durante 45 minutos. La otra ocasión clara para los locales llegó a los 10 minutos de partido, con un cabezazo de De las Cuevas a centro de Quezada que el portero franjiverde detuvo sin grandes problemas.



Un primer acto lleno de nervios con el balón en el pie, queriendo dar siempre el pase definitivo, achuchándose a sí mismo un Córdoba que si en condiciones normales le cuesta -y mucho-, cuando se mete más presión de la cuenta desaparece de mediocampo hacia adelante. E incluso atrás. Al borde del descanso Iván Sánchez desniveló el marcador en una jugada individual en la que a su marcador le faltaron recursos y a alguno de sus compañeros mayor solidaridad. En cualquier caso, el 0-1 dejaba a las claras lo ocurrido sobre el terreno de juego.



Al igual que en Lugo, la cara de este Córdoba en la segunda parte cambió. No tanto como entonces, pero sí lo suficiente como para rondar la portería de José Juan. Quezada lo probó primero y Piovaccari, demasiado lento, lo intentó después. A esas dos incursiones llegó otra de Javi Galán, que cruzó demasiado su lanzamiento desde fuera del área y poco después, en una combinación con De las Cuevas, le faltó algo de enfoque para alojar el balón en las redes de José Juan.



El Córdoba, a trancas y barrancas, parecía funcionar mejor y Curro Torres retiró al italiano para colocar a Jaime Romero como nueve. Poco después, introdujo a Sebas Moyano y a Andrés Martín. Otro detalle que merece un pensamiento por parte de todos los que integran este equipo es la manera en la que los dos jóvenes metieron una marcha más al equipo. Dos jóvenes y un veterano como De las Cuevas, que reclamó protagonismo y se fue a por la portería rival, visto que alguno se ponía de perfil.



Lo probó primero de manera individual; luego, combinando con Galán para que el pacense disparara sin resultado y también con Sebas Moyano, en una jugada en la que Neider anduvo providencial.

Finalmente, apareció en el borde del área pequeña para aprovechar un pase raso de Andrés Martín, tocó lo justo con el tacón y rehizo la igualada en el marcador. El Elche, por su parte, se dedicó principalmente a intentar buscar a Sory Kaba en balones largos, aunque sin resultados claros, un apartado en el que Álex Quintanilla tuvo mucho que ver. De hecho, Sory Kaba debió ser expulsado por propinar un pisotón al vizcaíno a escasos metros de López Toca, que se hizo el sueco. A cambio, minutos después expulsó a Josán en el minuto 89 tras ver en menos de 20 minutos dos amarillas.



Cierto que el nuevo técnico apenas lleva dos encuentros y no puede esperar que se tenga la paciencia que durante meses sí hubo. También, que las bajas sufridas (Luis Muñoz, Aythami, Javi Lara, Álvaro Aguado y Jovanovic) le dejaron y le dejan con una capacidad de maniobra limitada. Pero no es menos cierto que este equipo, algunos de sus jugadores, deben asumir mayor cuota de protagonismo y, sobre todo, más responsabilidad. Las actuaciones de Sebas Moyano y de Andrés Martín, apenas un cuarto de hora sobre el césped de El Arcángel, deberían hacer pensar a más de uno a partir de ahora dentro de ese vestuario. Este Córdoba necesita un punto de reflexión, aislarse algo de lo exterior y trabajar. Ahora llegan dos partidos lejos de El Arcángel que han de verse como una gran oportunidad para redimirse. Una buena oportunidad para todos.

Ficha técnica

Córdoba: Carlos Abad; Loureiro, Jesús Valentín, Álex Quintanilla, Luismi Quezada (Andrés Martín, m.79); Álex Vallejo; Blati Touré, De las Cuevas, Javi Galán, Quim Araujo (Sebas Moyano, m.71); y Piovaccari (Jaime Romero, m.61).

Elche: José Juan; Tekio, Gonzalo Verdú, Neyder, Juan Cruz; Xavi Torres, Gonzalo Villar; Iván Sánchez, Javi Flores (Nino, m.84), Borja Martínez (Josán, m.71); y Sory Kaba (Benja, m.87).

Goles: 0-1, M.43: Iván Sánchez. 1-1, M.83: De las Cuevas.

Árbitro: López Toca (Comité Cántabro). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Loureiro, Blati Touré y Javi Galán y a los visitantes Xavi Torres, Gonzalo Villar y Juan Cruz. Expulsó por doble amarilla a Josán, del Elche, en el minuto 90.

Incidencias: Partido de la decimosexta jornada de Segunda División, disputado en el Estadio Municipal El Arcángel ante 9.875 espectadores.