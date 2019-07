El Puente Genil, primera piedra de toque del nuevo Córdoba

Tras algo más de una semana de entrenamientos desde que el pasado miércoles arrancase la pretemporada, el Córdoba afronta su primer partido amistoso ante el Salerm Puente Genil en el estadio Manuel Polinario (21.00 horas). La primera piedra de toque ante un conjunto de la provincia para el que el partido es uno de los platos fuertes del verano.

El técnico Enrique Martín apenas ha tenido tiempo de moldear un equipo al que se han ido añadiendo nuevos refuerzos y saliendo otros jugadores, el último de ellos Fernández -ver página siguiente-. Por tanto, la primera probatura servirá para ir conectando engranajes aunque aún falten muchos, especialmente en el centro del campo y la delantera. Para los atacantes habrá que esperar, como insistió ayer Alfonso Serrano en rueda de prensa, al advertir que «a partir del 10-15 de agosto nos va a surgir una opción buena y tenemos que estar preparados». El pivote, otra de las zonas con menos efectivos, es uno de los puestos que el vallisoletano pretente reforzar, según explicó ayer.

A la baja de Fernández por su salida del club se unen para el encuentro del Polinario las de Marcos Lavín, con paperas según informó el director deportivo, y Zelu, que tiene molestias y no llegará a tiempo. Ayer, ninguno de los dos se entrenaron. Tampoco estuvieron Fidel Escobar y Sebastián Castro, aún sin los permisos burocráticos para viajar a España y unirse a la pretemporada blanquiverde. Además, Serrano reiteró que no se cuenta con Alberto, por lo que sería poco probable que viaje a Puente Genil. Isaac Becerra, cuyo hijo nació el martes, tampoco se ejercitó en las tres últimas sesiones y podría perderse el primer amistoso, por lo que Enrique Martín solo tiene seguros esta noche en portería a Edu Frías y al canterano Llamas.

En este tipo de encuentros la titularidad es casi una anécdota, y el entrenador navarro alternará a los jugadores que tiene del primer equipo -un total de 13 por las mencionadas bajas- con los canteranos que convoque.

En defensa, será la oportunidad de comprobar los galones de Raúl Cámara, que no tiene sustituto porque Sebastián Castro sigue fuera de España. Víctor Ruiz, Chus Herrero, Ángel Moreno y Fernando Román tendrán minutos en un sistema de tres centrales en el que uno empezará en el banco. Jesús Álvaro será el carrilero zurdo. En el centro del campo habrá, que improvisar un pivote por detrás del mediocentro más adelantado, con Imanol García, Javi Flores y José Antonio González en la terna para la medular. Sebas Moyano y De las Cuevas partirán detrás del punta, Juanto Ortuño. Es más que probable que el canterano Felipe Veloso, que entrena con el primer equipo, tenga minutos durante el transcurso del partido para dar refresco a Ortuño. Se espera mucho público local y la presencia de decenas de aficionados del Córdoba por la cercanía del estadio y por la oportunidad de ver el primer amistoso del verano con el picante de ser en la provincia.