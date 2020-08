Los primeros dolores y otra cara nueva

La pretemporada sigue su curso en el Córdoba CF. El equipo afrontó este lunes el comienzo de la segunda semana de trabajo con una cara nueva entre sus filas: Alejandro Meléndez. El lateral sub-23 procedente del Atlético Malagueño, que ya presenció hace unos días un entrenamiento desde la grada de la Ciudad Deportiva, formó desde el inicio elevando la cifra de jugadores sobre el terreno de juego hasta los 25.

La fuerte lluvia que sorprendió a la ciudad durante la matinal hizo su aparición en varias fases de la jornada. Todos los integrantes del vestuario blanquiverde efectuaban la activación mientras que -de manera sorpresiva- el consejero delegado del club, Javier González Calvo, llegó a las instalaciones deportivas acompañado del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Calvo. Poco a poco fueron uniéndose a la conversación el consejero Adrián Fernández Romero, el director general Miguel Valenzuela, el director deportivo Juan Gutiérrez, el coordinador de cantera Rafael Herrerías y el exjugador Raúl Cámara, que actúa de enlace entre la directiva y los futbolistas.

Al nutrido grupo también se acercaron, aunque simplemente para saludar y compartir algunas palabras, varios hombres como Miguel de las Cuevas o el propio Juan Sabas. El técnico cordobesista, después de retornar a la actividad, se mostró muy activo y no cesó en su empeño por corregir cualquier fallo que observaba. De hecho, antes de comenzar una serie de partidos con tres escuadras, el madrileño reunió a todo el grupo en el centro del campo y pidió que se comunicaran entre ellos. “Somos un equipo de mudos, no puede ser, hay que hablarse siempre”, exigió. Y es que los errores en entregas de un ejercicio de presión y salida no contentaron al míster.

Alejandro Meléndez, a la izquierda, junto a Juan Luna. JOSÉ MANUEL SERRANO

A la recta final no se sumaron Thierry Moutinho, Javi Flores ni Meléndez. El extremo suizo tuvo que ser atendido por los fisios y se le colocó un ventaje en el cuádriceps de su pierna derecha. El centrocampista cordobés paró por precaución tras unos días de intenso esfuerzo. El recién arribado, por su parte, acumulaba prácticamente cinco meses sin hacer trabajo grupal. Dicha circunstancia motivó que dosificara su rendimiento para crecer progresivamente.

El martes se vivirá en el Córdoba la primera doble sesión de agosto. Por la mañana, en torno a las 8:45 horas, volverán a verse las caras en la Ciudad Deportiva. Más tarde, a eso de las 19:00 horas, avanzarán en su puesta a punto bajo el incierto horizonte competitivo que reina.