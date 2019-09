Primera prueba de fuego real

El Córdoba CF afronta desde las 19.00 horas en El Arcángel (Footters) su primer test serio de temporada. El primer partido ante uno de los en teoría rivales para el ascenso, el Badajoz, que llega al encuentro en un gran estado de forma y metido en la zona de play-off. Los extremeños aún no han perdido esta temporada y suman diez puntos gracias a tres victorias y un empate. El Badajoz, además, solo ha encajado un gol en los cuatro partidos disputados, recibido además en el minuto 86 de la última jornada ante el Algeciras, en un partido que venció el rival de hoy de los blanquiverdes.

Por todo ello, el equipo entrenado por Enrique Martín habrá de elevar el nivel de juego y mantener la competitividad demostrada hasta ahora para hacer frente al Badajoz, en un choque en el que no se esperan grandes cambios en el once, al menos a tenor de las palabras del preparador navarro ayer, en sala de prensa. «Ocho o nueve» de los titulares en el empate en Yecla «van a estar ahí», ya que el míster del Córdoba CF advirtió que «no creo que varíe mucho» el once que salte hoy a El Arcángel.

Se espera que el ambiente sea el de un partido grande de la categoría entre dos de los equipos llamados a estar en la zona alta de la tabla. Se desplazarán desde Badajoz unos 500 aficionados extremeños. Ayer mismo su club anunció que se habían llenado cuatro autobuses que llegarán hoy a Córdoba cargados de ilusión. Igualmente, está prevista la mejor entrada de afición local de la temporada, con no menos de 9.000 blanquiverdes alentando a su equipo. Unos hinchas que esperan ver a un Córdoba CF más dominador que en los primeros encuentros y que tenga un mayor control del balón. Que proponga más juego y encierre al rival en su área, lo que no sucedió ni en Yecla ni en Villarrubia y solo por rachas ante el Murcia, en el último partido en casa, saldado con victoria por 1-0 de penalti.

Chus regresa a la defensa; Imanol, Flores y González apuntan a titulares en el centro del campo

El Córdoba CF se agarra a los resultados y espera crecer desde las victorias y los partidos que se mantiene invicto. Una pieza importante para mantener la esperanza en defensa es Isaac Becerra, que volverá a defender las redes de la portería blanquiverde junto a los cinco defensas -que no serán de nuevo seis, dijo ayer Martín-. Prácticamente confirmó el once con algunos retoques y dio por hecho que Chus Herrero y Xavi Molina actuarán en el centro de la zaga, con la duda de cuál será el tercero de los centrales que les acompañarán. El más utilizado ha sido Ángel Moreno, aunque la pasada semana partió de inicio Fernando Román y también ha tenido minutos Víctor Ruiz. En banda izquierda es de esperar que Jesús Álvaro, tras su celebrada paternidad, regrese al once, con Fernández en el carril derecho.

Como en cada jornada, es en el centro del campo donde se acumulan las dudas y donde habrá más cambios respecto al partido de Yecla. El primero obligado, ya que Chus Herrero retrasa su posición al centro de la defensa, lo que deja hueco para un pivote en el que no podrá actuar Fidel Escobar, aún lesionado. Imanol García, Javi Flores y José Antonio González fueron señalados ayer por su entrenador como los favoritos para llevar la batuta en la medular, una zona en la que se espera un crecimiento importante del Córdoba CF.

Habrán de conectar con los dos puntas, una posición en la que también puede haber cambios. Gabriel Novaes debutó hace una semana marcando un gol recién salido al campo en la segunda parte y también está recuperado De las Cuevas, que podría actuar como enganche del brasileño. Pero no ha sido Enrique Martín hombre de grandes revoluciones y dejar en el banco a Owusu y Ortuño sería un claro giro en sus preferencias ofensivas. Ortuño cuenta con muchas opciones de repetir de inicio y acompañar a De las Cuevas o Gabriel Novaes, aunque al alicantino se le espera más bien tras el descanso.

El equipo extremeño llega con la única baja de Kike Pina; su técnico, Mehdi Nafti, está sancionado

El Badajoz, por su parte, llega a Córdoba con la única baja de Kike Pina por una lesión en los isquiotibiales y con unos 500 aficionados para respaldarles. Su técnico, Mehdi Nafti, está sancionado y verá el partido desde la grada. El Badajoz viaja hoy en autobús y su convocatoria no se sabrá hasta esta mañana.

Arbitra Pedro Eugenio Muñoz Piedra, del comité madrileño.