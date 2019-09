Un golpe encima de la mesa

El Córdoba CF afronta su tercera prueba en Segunda B este sábado desde las 18.30 horas (Footters), cuando recibe en El Arcángel al Real Murcia, un histórico venido a menos que suma su sexta temporada consecutiva en el grupo IV de la división de bronce.

El equipo de Enrique Martín llega a la cita con cuatro puntos, merced a la victoria lograda en su estreno ante el Granada B y el empate más que sufrido en Villarrubia de los Ojos, la pasada jornada. Un encuentro ante un recién ascendido que dejó dudas sobre el nivel de juego del conjunto blanquiverde. También al director deportivo, Alfonso Serrano, que esta semana aseguró que «no me ha gustado mucho» el rendimiento en los dos primeros partidos, ya que «tenemos bastante más potencial del que hemos demostrado».

VISITA DE UN HISTÓRICO

De regreso a El Arcángel se acabaron las medidas estrechas del campo y el césped artificial. Regresa un terreno de juego amplio y adaptado a las necesidades del Córdoba CF, que recibe a un Real Murcia plagado de jugadores que la pasada temporada estaban en Tercera o en equipos que bajaron de Segunda B. Un histórico venido a menos que, hace cinco años, estaba peleando un ascenso en el mismo escenario. El técnico navarro debe retocar la defensa para suplir la única baja para el partido de este sábado, la de Fidel Escobar. El panameño, de los mejores del equipo hasta ahora, jugó este viernes con su selección.

Enrique Martín cuenta con la baja de Fidel Escobar y no dará minutos a los tres últimos fichajes

Martín mantendrá el sistema de tres centrales y dará entrada a Víctor Ruiz en el central izquierdo, apoyando a Jesús Álvaro, superado especialmente por su costado en el partido ante el Granada B. Chus Herrero y Ángel Moreno repetirán en el once, con Fernández en el carril derecho, escoltando todos ellos a Isaac Becerra. Fernando Román entrará en su primera convocatoria tras superar su esguince en el tobillo.

MENEAR EL ARBOL

Posiblemente la línea de centrocampistas es la que más interrogantes deja en el Córdoba CF de cara al duelo ante los pimentoneros. Enrique Martín podría dar entrada a Owusu -este viernes quedó despejado su enigma con la selección de Ghana, cuenta para su entrenador-, bien en la mediapunta o tirado a banda derecha, aunque hasta ahora ha demostrado tener paciencia y apostar por una idea fija.

Tal vez, no habrá una modificación profunda del once hasta que los fichajes de última hora se vayan acoplando. Este viernes dejó claro en rueda de prensa que ni Xavi Molina, ni Djetei ni Gabriel Novaes se vestirán de corto, salvo enorme sorpresa. «Algunos llevaban algunos días sin hacer absolutamente nada. Otra cosa es las ganas que tengan de jugar. Yo también las tengo, pero creo que me costará un tiempo», ironizó Martín sobre las posibilidades que tienen los tres últimos refuerzos de disputar algún minuto ante el Murcia.

Así, en el centro del campo parecen fijos Imanol García y Javi Flores, con José Antonio González más dudoso en línea de tres cuartos y De las Cuevas fijo por detrás del punta, bien partiendo desde la izquierda o bien como segundo delantero. El Córdoba CF podría salir sin González, con De las Cuevas y Owusu partiendo desde las alas, aunque cayendo al centro, y Juanto Ortuño arriba. Un equipo más ofensivo y que cubra bien los costados, principal quebradero de cabeza para su entrenador, que este viernes afirmó que «el Murcia tiene jugadores rápidos por banda, es intenso y trabaja bien». La intensidad no se negocia pero debe ir conjugada con el control del balón.

Los blanquiverdes deberán tener más tiempo la pelota y moverla con más criterio que hasta ahora. Especialmente en línea de tres cuartos, donde ante el Granada B murió en muchas ocasiones. Los centros laterales y balones en largo que caracterizaron al Córdoba CF en Villarrubia de los Ojos tendrán poco margen de éxito, dado que Gabriel Novaes no jugará y uno de los centrales del Murcia, Edu Luna, mide por encima del 1,90. Difícil trabajo para Ortuño.

MUCHAS DUDAS

Eso sí, los pimentoneros llegan tras una derrota fuera de casa y un empate sufriendo de lo lindo en la Nueva Condomina, ante un recién ascendido como el Algeciras. Se escucharon los primeros pitidos de una afición paciente y leal como pocas, pero que se huele que será una temporada de sufrimiento.

El equipo pimentonero aún no conoce la victoria y fue pitado por su afición la pasada jornada

Su técnico, Adrián Hernández, cuenta con las bajas de Andy Escudero, Josué Dorrio e Iván Pérez. Antonio López, su central referencia, llega muy justo al partido aunque podría partir de inicio. La mayor virtud ofensiva del Real Murcia pasa por su delantero, Chumbi, un trotamundos de la Segunda B que tendrá la ayuda de Josema y Peque por las alas.

Arbitra Pérez Muley, madrileño.