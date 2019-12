La previa del Córdoba CF-Sanluqueño: Que solo se hable de fútbol

El nuevo Córdoba CF de Infinity se estrena hoy a las 17,00 horas en El Arcángel ante el Sanluqueño. Tras el desembarco de las cinco caras visibles del grupo de Baréin, con Javier González Calvo a la cabeza -que ayer se reunió con la plantilla-, el match-ball de la supervivencia de la entidad blanquiverde parece salvado. Con el enorme alivio que ello conlleva, El Arcángel volverá a vivir un ambiente normal, de partido de fútbol sin el dramatismo que protagonizó el último duelo en el coliseo ribereño, hace dos semanas ante el Mérida, cuando la afición y diversos sectores de la ciudad se volcaron con el club.

Toca hablar exclusivamente de lo deportivo. El Córdoba CF se ha mantenido en una precaria situación la pelea por el play-off de ascenso y, con los bríos nuevos de la mejorada situación, dispone hoy de un momento inmejorable para acercarse de forma decisiva a los cuatro puestos que dan acceso a las eliminatorias de ascenso, que actualmente están a cuatro puntos de distancia.

El técnico de los blanquiverdes, Raúl Agné, cuenta con dos bajas para el partido de hoy. No se vestirán de corto ni el portero Edu Frías ni el delantero brasileño Gabriel Novaes, ambos por lesión, por lo que bajo palos repetirá sin ninguna duda Isaac Becerra. El guardameta catalán ha dejado la portería a cero en dos de sus últimos cuatro partidos, en los que ha encajado solo dos goles. Una mejoría defensiva en la que es claro protagonista Fidel Escobar. El panameño es el central fijo con el que cuenta el entrenador aragonés, que en las últimas semanas también ha apostado por Djetei. El central africano será hoy de la partida en una línea de zagueros que completarán Fernández y Jesús Álvaro en los carriles.

DUDAS EN LA MEDULAR

No se esperan tampoco grandes novedades en el centro del campo. La única duda estriba en el estado físico de Javi Flores, que no ha entrenado al cien por cien esta semana aunque ayer se reincorporó al trabajo con el grupo. El capitán cordobés no solo es el alma del equipo, sino que su aportación en la creación e incluso en la zona de gol está siendo vital para mantener al Córdoba CF con vida. En Don Benito Raúl Agné apostó por incluir a Xavi Molina en el pivote para darle más libertad a Flores y a Imanol García, sacrificando una de las bandas.

De las Cuevas podría recuperar su sitio en el once y Owusu regresará a la convocatoria

Pero De las Cuevas, que salió en la segunda parte, se reivindicó con el gol de la única victoria a domicilio hasta la fecha. El alicantino podría recuperar su sitio hoy en el once en detrimento de Molina, ya que el partido ante el Sanluqueño se plantea, a priori, con menos sacrificio en la resta y más importancia en la creación ofensiva. Zelu se mantiene en banda derecha y formará la línea de centrocampistas más avanzada junto a Flores y De las Cuevas, con José Antonio González escoltando a Imanol en el doble pivote.

En punta, Ortuño es el único delantero centro como tal con el que cuenta Agné, por la baja de Novaes, por lo que será la referencia ofensiva. En el banquillo esperará Owusu, que la jornada pasada no viajó con el equipo pero que, tras una semana normal de entrenamiento, debe entrar en la convocatoria.

GEIJO Y GÜIZA

Enfrente, un Sanluqueño que llegará a El Arcángel con dos veteranos delanteros en nómina. Dani Güiza -39 años- y Álex Geijo -37 años- son las referencias ofensivas de su entrenador, el excordobesista Abel Gómez. Sin embargo, el campeón de la Eurocopa con la selección española, Dani Güiza, está acusando más el peso de los años. Apenas ha completado 297 minutos con el Sanluqueño y aún no ha marcado esta temporada, quedándose fuera del equipo en cuatro de las últimas ocho jornadas.

Los gaditanos, entrenados por el excordobesista Abel Gómez, pelean otra temporada por la salvación

El Sanluqueño cuenta con extremos veloces como Dani del Moral, Dani Segura y, especialmente, Edu Oriol, un futbolista con experiencia en Segunda y a nivel internacional, y que es un peligro asegurado en banda izquierda. Los gaditanos llegan a este partido en mitad de la tabla, con 18 puntos y una renta de cuatro sobre el descenso. La pasada jornada rompieron una racha de cuatro partidos sin ganar al imponerse por 2-1 al Algeciras.

Arbitra David Cambronero González, del comité castellano-manchego.

Alineaciones probables:

Córdoba CF: Becerra, Fernández, Djetei, Fidel Escobar, Jesús Álvaro, Imanol, J.A. González, Zelu, Javi Flores, De las Cuevas y ortuño.

Sanluqueño: Isma Gil, Navas, Abenza, Álex Cruz, Madrigal, David Álvarez, Nando Quesada, Edu Oriol, David Segura, Domínguez y Álex Geijo.

Árbitro: David Cambronero González, del comité castellano-manchego.