La previa del Córdoba CF-Mérida: Sentir, luchar, ganar contigo

El Córdoba CF afronta esta tarde uno de los partidos más importantes de su historia desde las 17,00 horas (Footters) ante el Mérida en El Arcángel. Un coliseo ribereño que posiblemente no supere los 10.000 aficionados de una entrada que, curiosamente, podría ser la mayor de la temporada. El club decretó que fuese día del club para que los ingresos de las entradas ayudasen a paliar la gravísima situación económica, pero hasta ayer solo se vendieron 5.973 entradas. Con el tirón de las localidades que se compren hoy más las que hayan podido adquirir algunas instituciones se espera llegar a esa cifra de 10.000 aficionados, que rozaría la media entrada.

La venta de la unidad productiva y el concurso de acreedores rodean el ambiente deportivo

Tras el enorme apoyo en redes sociales y el demostrado por diversos colectivos (peñas, exjugadores, exdirigentes, exentrenadores, periodistas y empresas), los 11 jugadores que salten al césped de El Arcángel lo harán con una gran motivación. Ya dijo el técnico Raúl Agné, el pasado viernes, que no creía que fuera necesaria ninguna charla especial para que los jabatos que vistan la blanquiverde salgan al partido con todas las ganas del mundo de contribuir con su esfuerzo y su imagen a que el día, de los más relevantes que se recuerdan en El Arcángel, sea una fiesta y una comunión entre la grada y el equipo.

CAMBIOS EN LA ZAGA

Un equipo que tendrá nuevamente a Isaac Becerra en portería. El guardameta catalán ha generado algunas dudas en los últimos partidos, especialmente en la defensa de los balones aéreos, pero sigue siendo un hombre importante en el esquema de Raúl Agné. El entrenador aragonés recupera para la zaga a Fidel Escobar, tras su citación con la selección de Panamá, y este actuará de inicio formando pareja de centrales con Chus Herrero o con Djetei. En el costado izquierdo tiene muchas opciones de recuperar la titularidad Jesús Álvaro. El único lateral zurdo puro de la plantilla se ha perdido las seis últimas jornadas por lesión, y su aportación es vital para que el equipo tenga más recursos en esa banda, en especial si consigue ir entonándose con el paso de los minutos y acumulando llegadas al área rival. En el costado derecho de la zaga repetirá Fernández.

Raúl Agné recupera a Jesús Álvaro en el lateral izquierdo y a Fidel Escobar en el centro de la defensa

En el centro del campo, el Córdoba CF seguirá con el trivote que le ha dado buenos resultados en las últimas semanas. Los futbolistas con mejor toque y criterio con la pelota formarán en la medular. La misión de Imanol García, Javi Flores y José Antonio González será hegemonizar la posesión y trazar jugadas de ataque sin rifar el esférico, llegando a campo contrario y dominando al rival.

No se descarta que haya alguna novedad en ataque. La pasada jornada De las Cuevas se quedó en el banquillo y su lugar en banda izquierda lo ocupó Sebas Moyano, quien no aprovechó la oportunidad, ya que su actuación fue bastante gris. El alicantino podría regresar a un once en el que tampoco es fijo Ortuño, quien ha tenido algunos problemas físicos esta semana, aunque a priori contará con una nueva oportunidad en la punta del ataque. Gabriel Novaes deberá esperar en el banco, mientras que Owusu sigue convocado con la selección sub-23 de Ghana. En el extremo derecho, Zelu será el elegido de Agné.

SIN SUS DOS CENTRALES

Enfrente, un Mérida del que apenas se ha hablado durante la semana, ya que lo extradeportivo y el llamamiento del club para que se llenase El Arcángel han copado las portadas de la prensa y las conversaciones de los aficionados del Córdoba CF. El equipo extremeño cuenta con las bajas por sanción de sus dos centrales, el capitán Luis Chino y Álex Jiménez. También causan baja los mediocentros Poley -por sanción- y Curro -por lesión-.

El Mérida cuenta con este problema para configurar su defensa y su medular, aunque llega a El Arcángel con la moral restablecida tras su victoria ante el Algeciras por cuatro goles a dos. El conjunto emeritense ocupa puestos de descenso pero tiene la salvación a solo dos puntos, por lo que el encuentro de hoy es vital para, al menos, no desengancharse de la lucha por mantener la categoría.

Arbitra José David Martínez Montalbán, del comité murciano.