Seis días de pretemporada cuando en el mejor de los casos restan 50 días para que se inicie la competición en Segunda B no se hubiera concebido hasta hace unos meses. Pero en el Córdoba CF todo es posible. De hecho, la plantilla blanquiverde volvió al trabajo para la temporada 20-21 el 5 de agosto, a 68 días vista de ese hipotético inicio liguero. Para entenderse: la 19-20 se inició futbolísticamente para el Córdoba CF el 25 de agosto del 2019, con el partido contra el Recreativo. Si los plazos se hubieran hecho igual entonces, el plantel de Enrique Martín se hubiera incorporado nada menos que el 12 de junio al trabajo y hubiera hecho una primera concentración el 6 de julio. Por lo tanto, este año será especial, también por la particular situación de la entidad blanquiverde sobre la que se esperan buenas noticias mañana mismo desde Madrid. A pesar de lo atípico, también se pueden extraer consecuencias de esa primera semana de trabajo en Torrox, aunque lógicamente, deja mucho pendiente por delante.



EL ASPECTO FÍSICO

Uno de los principales inconvenientes que ha tenido el plantel blanquiverde se ha centrado en el apartado físico. Por un lado, siendo conocedor de que aún quedan casi dos meses para el inicio de competición -en el mejor de los casos-, el plan en ese apartado no puede ser muy existentes a estas alturas del verano. Además, todos los jugadores, no solo los del Córdoba CF, vienen de un periodo de inactividad que solo se ha amortiguado ligeramente con el ejercicio realizado en casa o en las semanas del desconfinamiento. Pero para el deporte de competición no es suficiente. De ahí que Sabas haya marcado sesiones de gimnasio pero, en general, no excesivamente exigentes en el apartado físico. Ese aspecto ha de ser paulatino para evitar lesiones.

PROBLEMAS Y LESIONES

De hecho, se ha podico comprobar el nivel irregular en ese estado físico. Los casos más claros han sido los de Álex Robles y Samu Delgado, que apenas han entrado en el grupo y se han ejercitado aparte, principalmente en el gimnasio, mientras que otros que sí han estado en el grupo han mostrado mejor nivel que otros. Quizás en ese apartado destacado, y porque no es un futbolista que generalmente destaque en ese aspecto y sí más en el técnico, sea el de Thierry Moutinho que, comparado con el nivel que mostró en entrenamientos de enero o febrero, ha mostrado ahora un aspecto muy diferente a entonces. Sabas tendrá el reto a partir de ahora de igualar ese nivel físico, aunque lo cierto es que tiempo tiene por delante. También han aparecido las lesiones. La más grave, la de Iván Robles, que deja en el aire los planes de la dirección deportiva para el onubense después de sufrir una rotura de menisco, en la sesión vespertina del pasado lunes, y de la que será operado mañana. Se prevé que esté de baja, al menos, un mes.

BALÓN SÍ, FÚTBOL NO

Sí que ha habido balón en Torrox durante todos los días, prácticamente. Los rondos, los partidos de fútbol reducido, los choques de cinco contra cinco o incluso alguna insistencia en determinada sesión con los saques de esquina y faltas laterales, tuvieron hueco en el planning de la semana. Pero el concepto táctico en sí, en campo completo y para todo el plantel no existió. Con esos casi dos meses por delante, un campo que no era el ideal para ello y esas «irregularidades» físicas del plantel Sabas habrá preferido dejar pasar otra semana más, como mínimo y posiblemente en Jerez dé ocasión a ver los conceptos tácticos del equipo al completo.

PARA ESTO SIRVIÓ

Podría pensarse que del poco fútbol visto -por no decir nada- esa semana ha pasado casi en blanco. No es así. Aparte del trabajo físico también ha servido para lo que se llama hacer grupo. Casi media docena de nuevos fichajes más los chavales del filial -a los que se les quiere dar protagonismo en la primera plantilla- eran una buena razón como para intentar que tanto los nuevos como los más jóvenes fueran conociéndose. También que los conociera el entrenador. Además, hombres como Willy o Moutinho llegaron en el mercado invernal y con sus lesiones no tuvieron muchas semanas de dinámica de grupo con el equipo. Y después llegó la pandemia y el confinamiento. Esa convivencia seguro que ha ayudado .

OFICIALIDAD FORMAL

El último detalle a destacar ha sido el aspecto institucional, el de organigrama, el de la oficialidad en sí. La cúpula del Córdoba CF de Infinity ha estado toda la semana en Torrox, con actos de recibimiento o saludo con los alcaldes de Torrox y de Nerja e intentando transmitir siempre estar con el equipo. Javier González Calvo, Adrián Fernández Romero, Miguel Valenzuela, Juan Gutiérrez Juanito, Rafa Sánchez, Raúl Cámara... Los dos primeros han estado todos los días (salvo alguno que faltó Fernández Romero). El director deportivo ha estado también toda la semana... Con el cruce del Rubicón que supone la aceptación de la RFEF de la inscripción de Unión Futbolística Cordobesa SAD, los dirigentes han querido transmitir con su presencia constante junto al equipo la tranquilidad que también comunicaban de palabra. Mañana se espera la oficialidad por parte del organismo federativo. Y quizá también por este motivo la pretemporada del Córdoba CF ha sido la más atípica de las vividas hasta ahora. Y ha habido no pocas que no eran demasiado normales. Pero estar ya en el tajo dos meses y medio antes de iniciarse la Liga y vivir una concentración de pretemporada casi 60 días antes seguro que supone también un mensaje. Y se ve que todo ha ayudado.