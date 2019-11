El presidente del Córdoba CF, Jesús León, en libertad con cargos y le retiran el pasaporte

El juez instructor del juzgado número 5 de Córdoba ha dejado en libertad sin fianza a Jesús León, después de que el presidente del Córdoba CF pasase la noche en los calabozos de la Guardia Civil, tras el registro de la Benemérita a su domicilio y a las oficinas de El Arcángel y su detención.

El juez ha tomado su decisión tras estudiar la documentación incautada, más la aportada esta misma mañana por la defensa y por el propio club. El juez no ha tomado declaración a Jesús León porque este se ha acogido a su derecho a no declarar.

La justicia toma el control del Córdoba CF

Además, el juez ha decretado que dos administradores judiciales, un economista y un abogado, tomarán el control del club mañana sábado o el lunes, cuando se celebre la vistilla donde tomarán posesión del control ejecutivo del club.

Hasta la celebración de dicha vistilla no se conocerá lo que ocurra con el cargo de presidente, que a esta hora sigue en manos de Jesús León, y con el consejo de administración. Los administradores podrían disolver el consejo y nombrar uno nuevo, mantener al consejo actual, trabajar sin consejo tras su disolución y cesar o no al presidente.

León queda libre pero con cargos, mientras dure la investigación y el proceso judicial de este caso. También se le ha retirado en pasaporte. Pesan sobre él los cuatro cargos por los que fue detenido ayer: blanqueo de capitales, apropiación indebida, administración desleal y corrupción.

Mientras el abogado de la acusación particular de Joaquín Zulategui, Paco Acosta, queda fuera del proceso al entender el juez que no es parte afectada del proceso. A su salida de los juzgados, Acosta no ha querido explicar nada al respecto. "Mejor no comento nada".

El abogado del Córdoba CF, Rodríguez Zarza, sale de la Ciudad de la Justicia haciendo la señal de victoria. Foto: A.J. GONZÁLEZ