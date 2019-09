Presentan oficialmente a Gabriel Novaes y Owusu

Los delanteros Gabriel Novaes y Owusu Kwabena fueron presentados ayer oficialmente como jugadores del Córdoba CF. El brasileño se definió como « un clásico nueve, definidor y controlo bien el juego aéreo» y entendía que su llegada al club blanquiverde para él «es una segunda oportunidad, vengo a un equipo histórico, sé que hace unos años estuvieron en Primera División y quiero aprovechar la oportunidad». Además, se vio dispuesto a participar ya en el duelo del próximo sábado, ante el Murcia.

Por su parte, Owusu dejó en el aire su marcha con la selección de Ghana sub 23, al asegurar que «no sé ahora mismo nada, estoy a la espera de que me lo diga mi abogado. Si me dan el papel me tendré que marchar». Owusu aseguró que «puedo jugar en cualquier posición de ataque, me siento cómodo. Donde me ponga el entrenador estaré bien, soy válido para cualquier parte» de la zona de ataque.