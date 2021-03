Prasa pierde ante Azaveco la reclamación por la cláusula de la venta del club

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba desestimó la demanda de Prasa contra Azaveco por la que reclamaba a la firma de Carlos González seis millones de euros, por lo que entendía el incumplimiento de una de las cláusulas del contrato de traspaso del paquete mayoritario de la entidad blanquiverde que en su día hizo la constructora cordobesa a Carlos González en 2011.

En el auto, adelantado por Cordópolis, se detalla que Prasa planteó esta solicitud de pago en virtud a una cláusula del contrato de compraventa del Córdoba CF SAD que en junio de 2011 rubricó con Ecco Documática, firma con la que adquirió Carlos González la sociedad y que derivó después a Azaveco. La promotora consideraba que existe incumplimiento de uno de los puntos del texto acordado por las dos partes para el traspaso de la entidad original a la entidad actual, Azaveco.

El pasado diciembre, el juez dictó mediante un auto la adopción de la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por Prasa sobre los derechos políticos de las acciones del Córdoba CF SAD y acodó que se librara un mandamiento de embargo preventivo al Registro de la Propiedad número 2 de Alcobendas y al número 2 de Estepona para que se practicara el mismo a varias fincas registrales, propiedad de la entidad Azaveco SL, para garantizar el pago del importe de esos seis millones de euros.

Ahora, el juez no estima la reclamación de Prasa y considera que la cláusula firmada entre la constructora cordobesa y Azaveco no es abusiva, por lo que no procede reclamar cantidad alguna por la misma.

Contra el fallo, dictado el pasado 8 de marzo, se puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba en el plazo de 20 días desde que se dictó el mismo.

Hay que recordar que, además de esta y otras demandas, el actual administrador concursal del Córdoba CF interpuso una reclamación contra Azaveco de ocho millones de euros.