El portazo de León a González

Mientras Carlos González tenga que ver algo indirectamente en el Córdoba CF está claro que no habrá aburrimiento. Durante la tarde de ayer la Cadena Cope en Córdoba adelantó que el madrileño está dispuesto «a recuperar el control de la entidad de manera inmediata apenas un año y dos meses después» de haber traspasado el 98,7% de las acciones de la entidad blanquiverde a Aglomerados o, lo que es lo mismo, Jesús León. «La oferta que tendrá sobre la mesa el actual propietario del club, Jesús León, el próximo lunes se circunscribiría a la condonación de los 4,5 millones de euros que todavía debe abonar el empresario montoreño el próximo mes de julio a Carlos González». Además, el medio aseguraba que en la oferta se incluye también un pago de dos millones en el caso de que el conjunto blanquiverde regresara a Segunda si finalmente desciende a Segunda B el próximo mes de junio. Básicamente, lo que plantearía González en caso de que finalmente presentara dicho planteamiento, es que León dé por amortizados los cinco millones ya abonados por ese paquete mayoritario, en poder de González, que recuperaría además el club. Ambos mantuvieron ayer contacto vía mensajes telefónicos y el actual máximo accionista y presidente dejó claro a González cuál era su postura en caso de que finalmente presentara dicha oferta, algo que se prevé, según se informó, para el lunes.



«Alguien me dijo hace un tiempo que las ofertas no se anuncian, que se presentan», contestó León a este periódico cuando se le preguntó por el tanteo de Carlos González, ya que la oferta «no la he recibido». «En cualquier caso, sería una más de las que me han llegado y si finalmente se confirma recibiría la misma respuesta que las demás: mi compromiso con el Córdoba CF, la ciudad y la provincia de Córdoba es absoluto», afirmó el presidente y máximo accionista de la entidad blanquiverde. Ante la posibilidad de un descenso, León también aseveró que «pase lo que pase y esté el equipo en la categoría que esté mi postura no va a variar y seguiremos trabajando por el Córdoba», aunque defendió que «aún espero que esa categoría siga siendo la Segunda División, pero si no fuera así, significaría un paso atrás para tomar impulso». De esta manera, León da un portazo a González ante el tanteo iniciado ayer, rematado con una reflexión que hizo en voz alta el máximo accionista del Córdoba: «Lo que me cuesta entender es que tantee o, al parecer, llegue a hacer una oferta si tan convencido está de que va a recuperar el club».