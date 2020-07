La plataforma 'on line' acelera el ritmo de renovación de abonos

El ritmo de tramitación de abonos del Córdoba CF se ha acelerado en las últimas horas con la apertura de la plataforma on line de renovaciones. Así, este lunes, primer día con esta herramienta operativa, se alcanzó el récord de carnets expedidos con 338, de los que la mayoría, 202, fueron por internet.

Una ventaja de esta herramienta on line es que no descansa. No es necesario que un empleado del club esté en el otro lado y cualquier abonado puede renovar su asiento desde casa. Así, durante la noche, según informa la entidad blanquiverde, renovaron otros 77 socios, elevando la cifra desde el comienzo de la campaña a 3.945.

De este modo, la campaña de abonos recobra su alto ritmo y se encamina a la cifra de los 5.000 socios antes de finalizar la cuarta semana. Los abonados aún tienen hasta el 15 de agosto para renovar sin perder su asiento.

Antes, el 3 de agosto, está previsto que los hombres de Sabas regresen a los entrenamientos para dar comienzo a la pretemporada. Es de esperar que esta semana haya novedades en el capítulo de los fichajes, un aliciente que siempre atrae a nuevos socios.