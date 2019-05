La plantilla pide a Jesús León que agilice los pagos a los empleados

La plantilla blanquiverde vivió ayer una jornada más intensa de lo habitual. En primer lugar, antes de iniciarse la sesión de entrenamiento, celebraron una reunión en el vestuario después de haber mantenido contactos, al igual que en las últimas fechas, con el sindicato AFE. Tras el entrenamiento, los jugadores se citaron con el presidente y máximo accionista de la entidad blanquiverde, Jesús León, en su despacho en El Arcángel. La cita duró aproximadamente una hora y el centro de la misma giró alrededor de los impagos a los empleados no deportivos. Los futbolistas, según pudo saber este periódico, han recibido una cantidad de dinero a través del sindicato de futbolistas, cantidad que también han percibido los futbolistas del filial cordobesista.



Los profesionales quisieron interesarse por la situación en la que se encuentra la resolución del problema económico, centrándose en los empleados no deportivos. León les justificó el motivo por el que no cumplió su última promesa de pago, dada unos días antes del partido ante el Zaragoza y comunicada a los jugadores en el vestuario. El presidente mostró documentación para explicar a los futbolistas que ese incumplimiento fue por esa caída de la operación cuando ésta ya estaba cerrada e incluso rubricada. Asimismo, les comunicó que espera que en las próximas horas -posiblemente mañana- podrá abonar al menos una nómina a los empleados no deportivos de la entidad. Además, les informó de que confía que en unos diez días aspira a saldar toda la deuda, tanto con ellos mismos, los empleados deportivos, como con el resto de la plantilla laboral del Córdoba.



Además, León explicó a la plantilla que, tal y como informó ayer este periódico, se han ido entregando cantidades en manos a los trabajadores con necesidades más perentorias y que, en cualquier caso, espera que la delicada situación vaya regularizándose progresivamente a partir de mañana.

Como suele ocurrir en las plantillas que han perdido la categoría, la del Córdoba lleva ya meses dividida en pequeños grupos. Según pudo saber este periódico, las opiniones de los profesionales tras la reunión fueron dispares. Mientras que algunos mantuvieron la desconfianza en que la solución llegue pronto, otros muestran una postura de confianza en que León podrá cumplir su palabra, principalmente porque la situación de los empleados no deportivos de la entidad blanquiverde no se puede mantener mucho más tiempo.



Todo indica que el dinero que intenta ingresar León se logrará tanto a través de financiación y de su propio patrimonio, ya que los tristemente famosos pagarés por Guardiola y Aguado no tienen visos de poder ejecutarse hasta que se dirima la situación deportiva del Valladolid, algo que no ocurrirá hasta dentro de dos semanas, tal y como detalló este periódico al informar de los contratos de traspaso de los dos futbolistas.