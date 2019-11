La plantilla del Córdoba CF denuncia la situación que vive por los impagos

La plantilla del Córdoba CF ha denunciado hoy la situación que vive por los dos meses de impagos en la que se encuentra. Inicialmente, la rueda de prensa la iba a dar Raúl Cámara, pero el lateral ha llegado acompañado de todos sus compañeros y tras unas breves palabras, ha tomado el mando Javi Flores, capitán de la plantilla blanquiverde, para explicar que "estamos toda la plantilla para expresar y denunciar la situación que estamos viviendo. Queremos sobre todo solidarizarnos también con la gente del club, que no falla en su trabajo todos los días. Sabemos de sobra, porque estamos en contacto con ellos, que lo está pasando mal y es gente comprrometida con el club y su trabajo y están dando el callo todos los días. Estamos aquí también en representación de ellos, que tienen nuestro apoyo, que para lo que haga falta tienen aquí a la plantilla y que vamos a ir unidos de la mano todos juntos".

Javi Flores reconoció que "evidentemente, todo afecta" y lamentó que "desde que estoy aquí, salvo los dos primeros meses, siempre se hablaba de problemas extradeportivos y así es muy difícil. Llegar a casa y, si no te lo dice el vecino otro es el que te escribe, que todos los días sale un problema. Evidentemente, claro que afecta", reiteró el de Fátima, "pero que no dude nadie que esta gente que está aquí y yo mismo lo vamos a dar todo por el club, por la ciudad, por esta camiseta, porque somos profesionales. Que no lo ponga en duda nadie. Si ganamos o perdemos no será por esta situación, porque lo vamos a dar todo", reclamó el capitán cordobesista.

Asimismo, Javi Flores indicó que "el punto más importante es la preocupación máxima porque no hay una solución, una via de escape. No vemos una solución en el horizonte y por esto hacemos un llamamiento a quien corresponda para tomar las medidas oportunas y ponga en orden el Córdoba CF y solo se pueda hablar de fútbol y nada más".

Detalló el capitán del Córdoba CF que, "con este, son dos meses los que llevamos sin cobrar, salvo algún compañero que ha cobrado. Pero empleados y compañeros que viven al día, ayudan a la familia para sus cosas, son gente que lo está pasando bastante mal", denunció.

Sobre la postura del club, Flores explicó que "hemos hablado con ellos. Nos dijeron que todo se iba a solucionar, pero a día de hoy no hay nada solucionado. La situación se ha ido alargando poco a poco y creemos que es el momento oportuno para expresar nuestra opinión y nuestro sentimiento", argumentó el capitán blanquiverde.

Finalmente, Javi Flores lamentó la situación de la entidad blanquiverde. "Es una pena que un club y una ciudad como Córdoba estemos en la situación en la que estamos", porque "nos gusta entrenar y que se hable de fútbol, nada más", pero "por desgracia, a día de hoy, de lo que menos se habla es de fútbol", aunque también señaló que "quiero ser positivo, pensar que solo es una mala época y que pronto se solucionará".