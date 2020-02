Un plantel con dos jugadores menos

No es ningún secreto, porque así lo ha manifestado el entrenador del Córdoba CF, Raúl Agné, en alguna ocasión y también lo reconoció en su momento el director deportivo, Alfonso Serrano, que la plantilla blanquiverde, tras el mercado invernal de fichajes, ha quedado más que justa. La normativa federativa, la configuración del plantel en verano, cuando se llegaron a firmar hasta a siete centrales, las modificaciones obligatorias en invierno buscando hombres de ataque y el cambio de entrenador, con la migración correspondiente a otro sistema o esquema, han dejado finalmente un plantel más equilibrado, aunque posiblemente con no excesivas alternativas.



Pero Raúl Agné sufre un problema añadido a todo lo anterior: las ausencias obligadas por lesiones, sanciones, llamadas internacionales, cláusulas del miedo e incluso por bajas momentáneas por paternidad. Además, todos estos inconvenientes los ha sufrido el de Mequinenza con mayor intensidad en el paso del mercado invernal de fichajes, precisamente, aunque son contratiempos que han sobrevolado El Arcángel durante toda la temporada.



Así, si tomamos las bajas hasta la jornada 22, última que se jugaba con el mercado invernal de fichajes, el conjunto blanquiverde había acumulado nada menos que 51 bajas. Entre esas 51 ausencias llevan la cabecera Edu Frías, debido a su lesión en la tibia, con ocho partidos de ausencia. Con los mismos encuentros se encuentra Fidel Escobar (cinco por lesión y tres por partidos con Panamá). Le siguen Jesús Álvaro, con siete (seis por lesión y una cuando fue padre), mientras que Javi Flores ha sumado cinco (cuatro por lesión y una por sanción). Tras ellos, con cuatro ausencias por diversos motivos están Xavi Molina y José Antonio González. Entre los que se fueron en enero, los mayores ausentes, con tres bajas, fueron Owusu y Novaes, quienes junto al resto acumularon esas 51 ausencias, lo que supone que, desde su llegada, Raúl Agné no pudo disponer de media de algo más de dos jugadores en cada convocatoria. Antes de enero, el plantel lo componían 21 jugadores, por lo que semana tras semana, el técnico blanquiverde a duras penas llegaba a tener disponibles los 18 jugadores obligatorios para cada convocatoria.



La salida de diez jugadores durante el mercado invernal y la llegada de siete o, exactamente, el fichaje de seis y la inscripción de Luis Garrido ha dejado a un Córdoba CF con 19 futbolistas, 16 de ellos sénior y tres sub-23, es decir, apenas un futbolista más que los 18 que han de ir convocados. Evidentemente, si se mantienen esos 2,3 jugadores menos cada semana de media que ha sufrido la plantilla blanquiverde, el de Mequinenza se verá obligado a convocar, al menos, a un jugador del filial cordobesista para cada encuentro. En los últimos encuentros ha aparecido Iván Navarro, que además de anotar el gol del triunfo del Córdoba CF ante el Sevilla Atlético en su estreno con el primer equipo, disfrutó en la pasada jornada de la primera titularidad, en Cádiz.



Pero el panorama no parece haber mejorado en el primer arranque tras el mercado invernal de fichajes, ya que Jordi Tur acumula dos ausencias, una por lesión y otra por obligación contractual; Carlos Valverde ya ha sido baja en un partido, ante el Sevilla Atlético, mientras que Moutinho ha estado lesionado en dos encuentros, los mismos que Willy Ledesma, del que se espera que hoy mismo se pruebe sobre el césped de la Ciudad Deportiva, si no hay ningún contratiempo. Es decir, siete bajas en total, el mismo número de jugadores que llegaron a lo largo del mes de enero a la entidad blanquiverde, por lo que los números dicen que en este primer mes de reestructuración de plantilla Agné «ha dispuesto» de un jugador menos de los fichados en la ventana de invierno. De esas siete altas solo tres no han tenido contratiempo hasta ahora: Iván Robles, Luis Garrido y Federico Piovaccari, por lo que el próximo domingo, si todo sigue el curso previsto, el técnico blanquiverde podría contar con toda su plantilla, los 19 futbolistas inscritos en el primer equipo. Esto significaría que solo tendría que hacer un descarte, aunque el número de jugadores que no se vestirían de corto aumentaría en caso de que el técnico decida seguir contando con Iván Navarro.



Tener jugadores internacionales, tres servicios médicos en 13 meses y «atarse» a un esquema son factores que a buen seguro han influido, de una manera u otra, en el periplo del Córdoba CF en lo que se lleva de temporada, que parece llegar ahora a un oasis tras la tormenta de meses en los que ha tenido una media de bajas de más de dos jugadores por encuentro. El domingo puede haber una excepción tras la que Agné rezará para que se convierta en costumbre.