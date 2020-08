Hoy se cumple el plazo dado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)para la inscripción de los distintos clubs en sus respectivas competiciones para la temporada 20-21. El organismo federativo podría comunicar la lista de clubs inscritosmañana mismo, pero en el caso del Córdoba CF la resolución está más en el aire que nunca. Las negociaciones entre los representantes de Unión Futbolística Cordobesa y los de Azaveco, que aglutina asimismo a los de Bittón Sport y Aglomerados Córdoba, se quedaron en el mismo punto que en jornadas anteriores. De hecho, no parece que las partes puedan llegar a un entendimiento después de varios días de conversaciones sin que las posturas apenas se hayan movido, por lo que lo que no se ha logrado en casi diez días difícilmente se logrará en apenas horas, que son las que restan para que pueda presentarse un plan B, C o D ante el organismo federativo.

Así, todo señala que el plan A es al que tendrá que aferrarse la entidad blanquiverde. Esto es, que la RFEF acepte la inscripción de la Unión Futbolística Cordobesa como propietaria de la Unidad Productiva del Córdoba CFSAD. Y, a partir de ahí, se abrirían otras opciones.

Los contactos se mantuvieron este domingo e incluso continuarán hoy, a escasas horas de que se cumpla el plazo límite señalado por la RFEF, aunque el horizonte que se vislumbra, al menos a primera hora de hoy, es contrario a un acuerdo de las partes. Además, la tesis que siempre se ha sostenido en el club es que el plan A, esto es, la solicitud de la inscripción de UFC vía auto judicial por la que se le señalada como dueña de la Unidad Productiva, tenía todas las garantías jurídicas necesarias para que el organismo federativo aceptara la inscripción del Córdoba CF en Segunda División B la temporada 20-21.

Hace unos días, el consejero delegado de Infinity en el Córdoba CF, Javier González Calvo, reiteraba que el plan A, es decir, la inscripción de UFC, era el que, a su juicio, debía tener la aceptación de la RFEF, aunque en ese momento reconoció que siempre se debe tener «un plan B o un plan C». A escasas horas del final de plazo, y a pesar de que habrá un contacto final -con pocas expectativas, inicialmente- todo señala a que será el plan A el que lleve bajo el brazo el Córdoba CF ante el organismo federativo. A partir de ahí, las próximas 24 horas serán decisivas, ya que para este martes se espera que la Federación ofrezca la lista de clubs inscritos para la competición. En esa relación espera estar el Córdoba CF después de que las reuniones en las últimas semanas también hayan abarcado a representantes del organismo federativo, también protagonizadas por el administrador concursal de la entidad blanquiverde, Francisco Estepa. Justo cuando se anuncian más de 7.000 abonados para la próxima campaña y con el tiempo prácticamente cumplido, el Córdoba CFacudirá a la RFEF, salvo sorpresa de última hora, con el plan A. El de «siempre».