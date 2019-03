Piovaccari y su "pareja perfecta" con Andrés Martín

El delantero italiano del Cordoba Federico Piovaccari anotó dos goles al Mallorca y, al término del partido, atendió a los medios en zona mixta. Aseguró que hace “una pareja perfecta” con Andrés Martín, del que dijo que es “un diamante” del club blanquiverde.

Piovaccari respondió además a las siguientes preguntas:

-¿Una victoria increíble?

-Ganamos, y ya está (risas). Sufriendo, como siempre, nos complicamos mucho las cosas nosotros solos pero lo importante es ganar. Ahora tenemos que seguir.

-El equipo se sobrepuso al penalti fallado, al empate y al 3-2 en el 89’.

-Creo que salimos muy bien y encontramos el gol rápido. Tuvimos varias ocasiones más, además del penalti fallado. Por circunstancias nos empataron, pero el equipo estuvo de diez.

-En lo personal, doblete.

-Estoy contento, pero lo normal. Lo importante era la victoria. Creemos que nos podemos salvar y hay que seguir. Hay que luchar ante el Elche.

-Te entiendes muy bien con Andrés.

-Andresito es Andresito. No lo voy a descubrir yo, es un joven muy bueno. Aunque tiene que aguantarme un poco porque le chillo mucho (risas). Hacemos una pareja perfecta, a él le gusta más jugar por detrás, tocar la pelota y dar pases. El Córdoba tiene en Andrés a un diamante. Ojalá siga así.

-¿Ahora se mira la clasificación y el partido de Elche de otra forma?

-Hemos hecho lo que teníamos que hacer, ahora hay que desconectar un poco, recuperarnos y desde el miércoles a tope pensando en Elche.

-¿Molesto con la quinta amarilla no?

-Me duele mucho por dejar al equipo en este momento pero es casi imposible pensar que nunca me van a sacar la amarilla. Carrillo, cuando ha entrado, lo ha hecho hecho muy bien. Y tenemos a Neftali, que en los entrenamientos lo da todo. Tengo compañeros que dan lo mismo que yo.

-¿Cómo ha visto el ambiente en El Arcángel?

-Pues esperaba a más gente, pero la situación, el clima…Nosotros somos conscientes de lo que podemos dar, y es normal que la gente se acerque al estadio en base a cómo van las cosas.