Piovaccari: "No estuvimos a la altura de la categoría"

Piovaccari hizo balance de la temporada en zona mixta, al término de la derrota del Córdoba en La Coruña, y dijo que «en la mayoría de partidos no estuvimos a la altura de la categoría», aunque recordó «los problemas internos que ha tenido el club, que no cobramos, y eso se tiene que saber porque durante la temporad se nota mentalmente». No obstante, el italiano deseó al Córdoba que «vuelva a Segunda lo antes posible».

LOUREIRO: "SABÍAMOS DE LA DIFICULTAD DEL PARTIDO"

Loureiro aseguró en zona mixta que «sabíamos la dificultad del partido y el ambiente que habría», aunque cree que «competimos bien en la primera parte» hasta el gol del Deportivo, en el 44’. Loureiro dijo que «siempre me hizo mucha ilusión jugar en Riazor y se puede decir que he cumplido un sueño», y no despejó las dudas sobre su continuidad en el Córdoba la próxima temporada.