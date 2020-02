Pío y Mou se apuntan a la batalla en el Córdoba CF

No se vacía al completo la enfermería pero al menos le da un respiro a Raúl Agné. El entrenador del Córdoba CF vio ayer cómo dos de sus hombres más importantes, Federico Piovaccari y Thierry Moutinho, se entrenaban con normalidad con el grupo en la sesión desarrollada en la Ciudad Deportiva. El propio Agné, posteriormente y en rueda de prensa, confirmó que ambos atacantes estarán disponibles mañana ante el Algeciras en El Arcángel.

Distinta es la evolución de sus problemas físicos de Djetei y Willy Ledesma. Agné acusa especialmente la ausencia del punta, «un jugador muy importante para nosotros» que «nos permite jugar como quiero, con dos arriba, fijando a los centrales. «Nos da mucha energía, agresividad en ataque y experiencia», indicó.

"Se lo ha ganado a pulso"

No estará el exdelantero del Extremadura pero sí Iván Navarro, un hombre más del primer equipo. El entrenador aragonés reconoció que, por su perfil de sub-23, es un buen complemento para una plantilla corta y en la que la zona de ataque está sufriendo especialmente por diversas lesiones. «El muchacho se ha ganado a pulso el seguir con nosotros. Es un chiquillo que ha sido una sorpresa agradable, suma mucho y nos encaja como jugador sub-23. De momento Iván está con nosotros, igual que Fran ha ido con el B porque creo que cuando son tan jóvenes no es bueno que estén tanto tiempo inactivos. Y en ese proceso estamos», aseveró su entrenador.

Sin embargo, mañana ante el Algeciras todo apunta a que Navarro esperará su momento en el banquillo, aguardando minutos en la segunda parte. Arriba partirá nuevamente de inicio Piovaccari con Javi Flores en la mediapunta. Carlos Valverde y Thierry Moutinho son dos serias alternativas para las bandas, aunque De las Cuevas tiene un sitio fijo en el once partiendo desde la izquierda.

"Un equipo complicado"

Raúl Agné no se fía de las estadísticas, que dicen que el Córdoba CF es el tercer mejor local del Grupo IV y que el Algeciras no sabe lo que es vencer lejos del Nuevo Mirador. Por ello, ayer advirtió del nivel del cuadro gaditano, al que definió como «complicado» y que tiene «buenos jugadores» y «dos hombres muy rápidos arriba, que intentan ser profundos y veloces en ataque».

No quiere relajaciones. Agné es consciente de que el Algeciras «está en descenso y no ha ganado fuera», pero avisó de que «en todas las categorías los equipos de abajo puntúan más en las segundas vueltas».

Aunque aseguró que solo piensa en el partido de mañana, el aragonés reconoció que «cuando quedan 12 partidos me gusta hacer paquetes de cuatro en cuatro. Ahora tenemos cuatro encuentros complicados porque no hay rival fácil, pero venimos de un 10 de 12; si somos capaces de firmar números parecidos tenemos muchas opciones de acabar arriba del todo», analizó.

Para ello, hay que empezar por tumbar al Algeciras. Agné espera que su equipo aproveche esos arreones que tiene en cada encuentro para sumarle la «contundencia suficiente» y adelantarse en el marcador. «Jugando en casa siempre tenemos buenos momentos de fútbol, espero que sean al principio del partido y, si no, haremos un encuentro más largo y encontraremos el arreón», explicó el de Mequinenza.

Agné reconoció que lo mejor para su equipo sería un empate en la visita del Marbella, primer clasificado, a su perseguidor, el Cartagena, aunque declaró que no se fija mucho en ese partido, ya que de nada valen sus preferencias si no gana al Algeciras.