Pepe Díaz: «Parece que ya se ve la luz al final»

El exjugador del Córdoba CF y del Lucena, Pepe Díaz, está viviendo con la misma preocupación que todos los españoles el confinamiento impuesto por el Estado de Alarma impuesto para combatir la expansión del coronavirus.

Desde su domicilio en Almodóvar del Río ha señalado a este periódico que hasta ahora ha vivido este tiempo «con preocupación e incertidumbre, porque veíamos el sufrimiento de la gente, los que se ponían enfermos y los que han ido muriendo. Ha sido una cosa muy excepcional lo que nos ha tocado vivir, pero por suerte ya parece que estamos viendo más cerca la luz al final del túnel».

Reconoce el exfutbolista cordobés que ha sido una situación que se ha tenido que ir descubriendo día a día, «los cambios se producían a cada momento, las normas, las decisiones y eso desconcierta mucho, pero por fin estamos en mayo y se ve un poco más cerca la salida». Una salida que todos debemos asumir, señala Pepe Díaz, «que hay que estar concienciados de que hay que seguir haciendo las cosas bien y respetando las normas para que el éxito sea total».

Sobre la manera en la que ha repercutido este confinamiento en su forma física, señala el jugador de Almodóvar que le ha afectado, «porque yo también soy un runner empedernido y no poder correr afecta, no es fácil mantenerse en forma en casa, pero lo he intentado, con la cinta de correr, los rodillos, he hecho gimnasia con mi niña y mi mujer, en fin, un poco de todo para no perder la forma del todo».

La salida de esta situación, reflexiona, no será fácil para el fútbol, «porque los partidos sin gente no son lo mismo, habrá que tener cuidado con los desplazamientos, las masas de aficionados, habrá que ser cuidadoso con las medidas que se tomen, porque esas medidas siempre perjudicarán a alguien, por eso pido que se intente minimizar al máximo esos perjuicios y se opten por aquellas que hagan perder lo menos posible». Un ejemplo de estas decisiones, señala Díaz, es el debate sobre los play off, porque «se tome la decisión que se tome siempre habrá alguien que se sienta agraviado».

Y al margen del fútbol, Pepe Díaz se muestra preocupado con la situación económica y social que va a dejar la pandemia del coronavirus. «Hay muchas pequeñas y medianas empresas cerradas que tendrán difícil la recuperación, se han aplicado muchos ertes y hay muchas personas que se han tenido que ir al paro, ojalá podamos recuperar la normalidad lo antes posible, pero eso sí, siempre velando por la salud, porque sin salud, lo demás no vale para nada», remarca. Por todo ello, Pepe Díaz, de cara a esta desescalada que ya se ha puesto en marcha, pide a todo el mundo que «sea prudente y se actúe son sensatez, porque esa es única vía para recuperar la normalidad en las mejores condiciones».