Una pasión más allá de los números

Tras la presentación de la campaña de abonos del Córdoba, es interesante palpar la reacción de la afición blanquiverde ante los precios y el grado de ilusión para afrontar una temporada en Segunda B. Aunque es obvio que se necesitan incentivos, son muchos los aficionados que no dudan. «Esté donde esté el Córdoba allí estaremos», asegura Juanjo Hidalgo, de la peña Frente Penitente, que, como todos los abonados consultados, cree que los precios de los carnets para la 2019/20 son «bastante razonables». De hecho, para Juanjo «los precios del año pasado, para ser de Segunda División, eran bajos».

En ello ahonda Javi Jiménez, conocido peñista de Cordobamanía. «Creo que los precios están bien, a Jesús León y su directiva se le pueden criticar mil cosas que han hecho mal, pero la política de precios no». Jiménez cree que son precios «bastante asequibles» y valora positivamente que se haya eliminado la diferencia entre la zona central. «Veía bastante injusto esa diferencia, aunque fuera de 10 euros, por estar más centrados, ya que los abonados más veteranos somos los que solemos estar en las zonas centrales». Juanjo piensa lo mismo: «veo muy bien que los asientos centrales ya no sean más caros».

La «única pega» para Javi Jiménez, que el precio sea el mismo para las renovaciones y las nuevas altas. Además, pide al club «que no se torpedee con tanta promoción de entradas baratas, vale en algún momento puntual, pero que no se abuse tanto como en la pasada temporada».

La fidelidad también va con la edad. A sus 65 años, Rafael Jiménez lleva toda la vida ligado al Córdoba. Es el socio número 43 y no necesita ver los precios ni el spot para saber que repetirá en su asiento, aunque sea en Segunda B. «No he visto la campaña de abonos, pero sin verla me parece que será genial», apunta. «Renovaré mi carnet, el de mi hijo y el de mis tres nietos», asegura Rafael. Toda su familia sumará su aliento para la causa.

Alberto Rodríguez, abonado de La Carlota, saltó a cierta fama mediática en el partido jugado en Riazor en junio, con el Córdoba ya descendido, recorriendo España entera con su mujer y sus dos hijos. El pequeño, Albertito, acabó en el autobús del equipo y luego tuvo el honor de jugar y darle unos toques a la pelota con los futbolistas blanquiverdes. Su padre cree que «conforme pasan los segundos del spot, se nota una sensación de cercanía, como si hablasen de uno mismo, al final se me puso la piel de gallina». Renovarán él y toda su familia. «Seguiremos un año más, en mi sector veo buena la bajada de precios». Cree que la dirección deportiva está dando «buenos pasos» y sus sensaciones son positivas para la próxima temporada. «Tenemos la la certeza de que volveremos a Segunda».

El Tiburón Javi Jiménez cree que el spot de la campaña «refleja la realidad que vivimos los cordobeses que solo somos cordobesistas, tenemos que luchar con la gente de Córdoba que es del Madrid o del Barcelona, aunque sea una lucha un poco perdida”. El peñista de Cordobamanía cree que la bajada de socios “no será tanta como mucha gente espera”. Y deja una reflexión con la que muchos cordobesistas pueden sentirse representados. “Aunque suene a tópico, ahora es cuando tiene que salir el cordobesista de verdad, el que además de en las buenas, que es lo fácil, esté también en las malas, aguantando el chaparrón”.