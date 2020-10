Pases interiores, los justos: el Córdoba trabaja la apertura a banda y los centros

El Córdoba CF ha regresado al trabajo este miércoles tras disfrutar el martes de su jornada semanal de descanso. En lo que a nombres se refiere, se confirmó la presencia de Xavi Molina en el grupo, completando todo el entrenamiento, aunque en el partido final actuó como comodín. Además, Djak Traoré, Jesús Álvaro y Carlos Valverde volvieron a estar sobre el césped del campo uno de la Ciudad Deportiva, con lo que cumplen un día más en su proceso de recuperación y en el que se atisba que los dos últimos estarán con el grupo a finales de esta semana o principios de la próxima, mientras que al costamarfileño se le espera reintegrado a lo largo de la semana previa al encuentro contra el UCAM Murcia. Asimismo, Bernardo Cruz se retiró de la sesión a 20 minutos del final, aunque por nada que revistiera importancia alguna.

Xavi Molina charla con Javi Flores durante la sesión. MANUEL MURILLO

El entrenamiento comenzó con ejercicios de balón en la pradera que dieron paso posteriormente a rondos móviles que provocaron algún momento ocurrente por parte de algunos jugadores. El buen ambiente tras el triunfo ante el Lorca Deportiva en la jornada inaugural es patente. Mientras Rubén Betanzos contaba los toques que debía dar cada grupo antes de pasar el balón a otro cuadrante (“uno, dos, tres, cuatro…” y así hasta seis, los mínimos), Javi Flores propinnó un balonazo involuntarioa Djetei. Un jugador contó por Betanzos en ese momento: “Cinco… dientes”. El camerunés fue atendido por el doctor Bretones y prosiguió con la sesión sin problemas.

Otro instante simpático lo protagonizó Alain Oyarzun. El irundarra se las vio y se las deseó en varias ocasiones para recibir el balón desde uno de los cuadrantes. De hecho, el preparador físico del Córdoba CF reconocía que algún pase que recibió lo “hizo bueno” el extremo zurdo con su recepción, en la que demostró su calidad. Además, el propio vasco se lo comentaba a Javi Flores al terminar el ejercicio: “Me he dejado la vida tres veces” junto a la valla metálica que bordea el campo uno de la Ciudad Deportiva, comentaba, entre sonrisas con el capitán. Oyarzun evidenció durante toda la sesión la calidad que tiene en ese pie izquierdo, no solo en esos rondos móviles, también en el partido, ejercicio siguiente. Ahí Juan Sabas dio una primera pincelada para lo que espera en La Constitución, en Yecla, el domingo. Por un lado alineó a Becerra, Farrando, Del Moral, Álex Sánchez, Berto Espeso, Mario Ortiz, Julio Iglesias, Moutinho, Willy, Alain Oyarzun y Piovaccari, un once con dos delanteros, quizás pensando ya en la alternativa a De las Cuevas. En el otro once se encontraban Edu Frías, Álex Robles, Djetei, Bernardo, Núñez, Darren Sidoel, Moyano, Luismi, Javi Flores y Alberto Salido.

Valverde, Traoré y Álvaro trabajan aparte con Javi Poveda. MANUEL MURILLO

Sabas hizo hincapié en el partido en practicar el balón largo de apertura a banda, buscando la espalda de la defensa adelantada del rival y el consiguiente centro lateral para el remate de los delanteros cordobesistas. También sugirió evitar el pase interior, la pérdida súbita con el consiguiente retorno obligado a alta velocidad. Así, juego directo, apertura a banda y centro al punto de penalti como norma para su equipo.

Finalmente, el partido, que se hizo a lo largo de 60 metros de campo, dio paso a los partidillos de fútbol reducido, con siete integrantes por equipo, en los que ya no participó Bernardo Cruz, como se ha comentado.

Al final de la sesión hizo acto de presencia el consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, que llegó acompañado de Juanito y se mantuvo en la banda durante los últimos minutos de una sesión que duró más de 90 minutos. Mañana, nueva práctica, a las 10.30 horas, en la Ciudad Deportiva.