Y que pase lo que tenga que pasar

Tal y como está el panorama, al Córdoba CF le puede suceder esta semana cualquier cosa. Si a la RFEF se le ocurre montar un play off ampliado -como le han pedido muchos clubs, entre ellos el blanquiverde- podría tener la opción de subir a Segunda. Tambien puede dar un salto de nivel si sale adelante el proyecto de la Segunda B Pro o, en caso, contrario, afrontar una bajada de rango por la creación de algún grupo más en Segunda B. Igual se queda exactamente como está, con los mismos vecinos de campeonato para cuando empiece la próxima edición o finalicen las diez jornadas de la que que interrumpió en marzo. Quién sabe lo que puede ocurrir.

Entre los muros de El Arcángel aguardan acontecimientos sin significarse demasiado en la legión de los más beligerantes por buscar el mayor beneficio. No están los tiempos en la casa cordobesista como para erigirse en paladines de luchas contra la Federación. Mostraron su escozor por las propuestas que baraja Rubiales, pero no han ido más allá de algún comunicado de critica elegante y poco más.

El desenlace de las competiciones "no profesionales" -de Segunda B hacia abajo, incluyendo el fútbol sala y las divisiones femeninas- bajo la tutela de la Federación Española de Fútbol (RFEF) es el paraíso de la especulación y un embrollo de intereses cruzados. Después de que la semana pasada se aplazara una comparecencia de Luis Rubiales para dar a conocer la salida -que, ojo, tiene en las autoridades sanitarias un punto clave-, todo apunta a que antes del fin de semana próximo se sabrá cómo acaba todo. Hay prevista una reunión de la Comisión Delegada de la RFEF el viernes 8 de mayo, aunque el 6 habrá contacto entre las Territoriales y el 7 se celebrará una junta directiva de la Federación. Sobre la mesa hay básicamente cuatro opciones.

1| Reanudar la competición

Fue desde el principio la opción con más visos de llevarse a cabo, aunque el periodo de confinamiento se alargó y fue variando la percepción. No hay apenas fechas disponibles y la seguridad sanitaria siembra dudas. En el caso del Córdoba, al grupo IV de la Segunda División B le faltaban diez jornadas. Los blanquiverdes perdieron su último partido en El Arcángel ante el Cartagena -que se colocó primero- antes de que se suspendiera la Liga. Marchan quintos y despidieron a Agné para fichar como técnico a Sabas. Apenas unos días después, el campeonato se detuvo y toda la inversión cordobesista se quedó en el aire. Jugar diez jornadas y un play off después, tal y como indica la reglamentación, tendría el problema de las fechas y el final los contratos de jugadores el 30 de junio.

2| Final exprés con 'play off'

En las Territoriales se vio con buenos ojos y en la Andaluza tuvo apoyo. ¿Con cuántos equipos? Si van cuatro, el Córdoba CF se queda fuera. La entidad blanquiverde presentó una propuesta con ocho. La idea era jugar las eliminatorias a partido único y concentrados en una sede, con El Pinatar (Murcia) como opción. La diversidad de opiniones y el anuncio de demandas de los perjudicados -por terminar la liga con unas reglas distintas a las que imperaban en el comiento- dejaron el asunto en suspenso.

3| Suben los cuatro campeones

¿Campeones? Considerar que han sido vencedores de una competición inconclusa los equipos que ocupaban la primera posición de la clasificación tras la jornada 28 y premiarles con un salto de categoría, sin más, parecía una propuesta descabellada, pero... En los últimos días, y ante situaciones parecidas en campeonatos de otros países, ha surgido la opción de dar los billetes de ascenso directamente a cuatro. ¿Los primeros de grupo? ¿Los que tienen más puntuación? Los cuatro líderes son actualmente Atlético Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena, pero si prospera la propuesta de primar la puntuación por encima de la posición ascenderían el Logroñés (62), Atlético Baleares (58), UD Ibiza (56) y Cartagena (54). Un lío monumental y una segura catarata de impugnaciones.

4| Competición nula

"Si no se puede decidir nada sobre el campo, considero que la mejor opción es declarar la temporada como nula ", explicó uno de los máximos mandatarios del fútbol en España, el presidente de la Federación Catalana de Fútbol y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Joan Soteras. No habría descensos ni ascensos. Tiene apoyo de un importante número de clubs y no habría más remedio que aplicarla en el caso de que Sanidad no autorizara el retorno a las competiciones con seguridad para los participantes.