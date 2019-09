Panamá vuelve a citar a Fidel, que no estará ante el Algeciras

Fidel Escobar fue convocado ayer por la selección de Panamá para jugar un partido de la Liga de las Naciones de la Concacaf ante México. El encuentro se disputa el 15 de octubre en Ciudad de México, pero el combinado centroamericano ha decidido convocar a sus futbolistas desde el 6 de octubre en los Estados Unidos. En el comunicado de la convocatoria de Panamá se asegura que «la selección nacional viajará el domingo 6 de octubre a Bradenton, Estados Unidos, donde se concentrará por espacio de siete días. El domingo 13 viajará a la Ciudad de México, sede del tercer partido por el grupo 2 de la Liga A de la Liga de las Naciones de la Concacaf».

Sin embargo, este periódico pudo saber que la intención del Córdoba CF y del futbolista es que esté disponible para Enrique Martín en la jornada 7. El mismo 6 de octubre, cuando empieza la convocatoria panameña en Estados Unidos, el conjunto blanquiverde recibe al Cádiz B a las 18.00 horas en El Arcángel, en un horario que se dio a conocer ayer. Por tanto, Fidel Escobar jugaría ante el filial cadista antes de partir rumbo a la concentración con su selección.

Obviamente no estaría disponible para Enrique Martín en la siguiente fecha, el fin de semana del 12-13 de octubre, cuando el Córdoba CF viaja a Algeciras para medirse al equipo del sur de Cádiz, que aún no conoce la derrota en su estadio, el Nuevo Mirador, donde ha sumado dos victorias y un empate. Sin embargo, Fidel Escobar apurará las fechas y el viaje de regreso de México para tratar de acumular los máximos entrenamientos posibles de cara a la jornada 9, que se juega el fin de semana del 19-20 de octubre también fuera de casa, en Cartagena. Panamá disputa su partido ante México el 15 de octubre, martes, por lo que Escobar podría llegar a Córdoba, en principio, el jueves. Así, tendría la posibilidad de realizar, al menos, un par de entrenamientos antes del viaje a Cartagena para medirse a uno de los rivales por el ascenso, el Efesé. Y, por tanto, apurando fechas y viajes, el panameño solo se perdería el encuentro ante el Algeciras.

El club blanquiverde y el propio jugador han negociado con la selección de Panamá para que en la próxima convocatoria, en noviembre, pueda quedarse en Córdoba. Escobar es consciente de que necesita continuidad para asentarse en el once de Enrique Martín. Y es que, después de dejar muy buenas sensaciones en las dos primeras jornadas, su primera concentración con Panamá y la lesión que allí se produjo le dejaron fuera los planes del Córdoba CF hasta mañana, cuando todo apunta a que regresará a un once muy necesitado de centrales de jerarquía. En caso de que finalmente pueda ausentarse de la convocatoria de noviembre, Fidel Escobar no tendría que regresar con su selección hasta marzo del 2020, cuando volverían a llamarle. Así, tendría seis meses continuos para continuar aportando en el Córdoba CF.