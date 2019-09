El abogado y secretario del consejo del Córdoba CF, Enrique Rodríguez Zarza, analizó este jueves el caso que le enfrenta a Carlos González. Recordó que nada más llegar Jesús León al club, de la mano de Luis Oliver, “les manifesté que Carlos González había desviado 3 millones de euros del club para sus sociedades personales y para el pago a Prasa de la compraventa”. Según el abogado del club blanquiverde, “González sacó dinero del Córdoba CF para pagarle a Hacienda. Había primas por el ascenso de hasta 3 millones de euros, y llegados los plazos de vencimiento desvió el dinero a sus sociedades, a través de contratos falsos o simulados, para pagarle a Prasa con la prima por el ascenso”. De hecho, Rodríguez Zarza señaló a González al manifestar que “se autoconcedió un préstamo a 10 años con intereses irrisorios, afectando a la tesorería del club”.

Obviamente, tres de las cuestiones capitales a las que se enfrentaba este jueves Rodríguez Zarza en su comparecencia versaban sobre el último pago por la compraventa de las acciones a Carlos González.

¿Va a pagarle Aglomerados Córdoba (Jesús León) los 4,5 millones a González?

"Entiendo que la vuelta de González al Córdoba sería nefasta para el club”, comenzó Rodríguez Zarza. El abogado de la entidad blanquiverde añadió que “no se ha pagado porque el que iba a cobrar está en una situación muy delicada, con grave riesgo de que antes de irse a prisión coja un avión y se vaya al Caribe. Para que ese dinero no se pierda se van a adoptar las medidas oportunas”. Y continuó: “pagarle a González para que se vaya al Caribe me parece una barbaridad. Mi recomendación personal a Jesús León es que no pague esa cantidad a alguien que ha cometido esos presuntos delitos y barbaridades en el club, con esa desfachatez".

¿Consignarán el dinero en la justicia?

"Consignar parte del dinero a González en la justicia podría ser una recomendación, podría ser viable”. En este caso, pocos detalles dio el abogado del Córdoba CF. Tampoco dio muchos más sobre la consabida querella que pretende interponer ante el expropietario del club, la tercera gran pregunta al respecto.

¿Cuándo interpodrá la querella a González?

"La querella a González se interpondrá próximamente. León ha avalado los pagos para pagar el resto del precio de la compraventa. Alguien que pone 5 millones para pagar un club no es un tieso”. Para fundamentar esa querella por administración desleal y desvió de fondos, Rodríguez Zarza apuntó que “cuando formalizó el contrato de compraventa, sabedor de las tropelías que ha cometido en el club, puso cláusulas abusivas y nulas”. Pretende “impugnar” esas cláusulas y que el club “reclame hasta el último euro de los daños y perjuicios de esa presunta administración judicial que se ha producido”, dijo. Además, garantizó que “descarto absolutamente que haya una administración judicial en el corto plazo”, una de las medidas que, se especula, podrían llegar a producirse en los próximos meses.