Pablo Alfaro, reflexiones desde la esencia

Pablo Alfaro Armengol (Zaragoza, 1969) empezó a jugar al fútbol en La Salle y entró como alevín en el Real Zaragoza «de delantero centro», detalla con una sonrisa. «Tengo recuerdos de infancia de ir a ver jugar los domingos por la mañana a mi padre, que llegó a jugar en Tercera División, cuando no había Segunda B». Tras acabar el partido de su padre y después de comer tocaba ir a La Romareda. «En casa éramos socios e íbamos al fútbol con mi padre, con mis abuelos, mi abuelo Guillermo…». Lo evoca con una sonrisa melancólica, y con la historia futbolístico-familiar en la memoria. «Cuando atacaba el rival, mi abuelo comentaba: tranquilos, que está el abuelo». El abuelo era Violeta -su hermano jugó en el Córdoba CF-, ya en su época más veterana. «Se te va quedando en la cabeza la seguridad que transmitía atrás a mi abuelo, ¿no? Bueno, Violeta es que fue internacional, alguien importante en el fútbol español».

Violeta era fino, un central atípico para la época, con una sola expulsión en casi 400 partidos con los maños, pero el central que acogió a Pablo Alfaro a su llegada al primer equipo no lo era tanto. Un futbolista ya experto entonces, que se había formado en la cantera del Real Madrid y que era uno de tantos jugadores blancos que terminaban jugando en La Romareda: Fraile. «No dejaba heridos, no dejaba heridos», comenta Alfaro al referirse a él, soltando una carcajada. De hecho, es mítico el grito en el campo maño en aquellos años: «Mata Fraile, mata Fraile, eh, eh». «Eran otros tiempos, la verdad», justifica. Tiempos en los que el triunfo valía dos puntos, se podía ceder la pelota al portero y que este la cogiera con las manos…

Es hablar de su puesto, defensa central, y salir nombres, tanto de antes como de después de su época, es todo uno. Algunos, referentes para él. «Migueli imponía. Su estampa… Yo estaba en algún partido que me tocaba jugar después del encuentro del primer equipo o que estaba de recogepelotas y te imponía. Era verlo andar en el césped y buff… Además fue gente que marcó una época», rememora. Entre aquellos nombres también están Camacho o la anécdota conocida de Biri Biri y Goyo Benito («por favor, señor Benito, no me pegue usted más») que provocan las lógicas carcajadas. Eran centrales de una o dos épocas anteriores a la suya, que dieron paso a otro tipo de defensa.

Pero eran etapas diferentes y virtudes que a los defensas de entonces se les pedían. Unas cualidades distintas a las que se les reclamaN ahora. Aunque la esencia sigue siendo la misma, el fútbol ha cambiado, ha evolucionado mucho hasta el perfil tipo del central actual. Pablo Alfaro podría considerarse como una transición entre aquellos centrales temibles (leyenda incluida) y los actuales. «Sí, posiblemente, digamos que estás dentro de la evolución del fútbol, del fútbol como juego. Había momentos en los que tú creces, te vas formando, aparte de con tus cualidades, con una idea de lo que era el fútbol de entonces. Para ser defensa entonces premiaban una serie de cualidades que se alimentaban», recuerda. «El fútbol ha evolucionado a un deporte como mucho más global. Yo se lo digo -a los jugadores-: la misión fundamental de los delanteros de mi equipo es hacer daño e intentar marcar gol, pero son los primeros que tienen que ayudar a defender. Pero es que a los defensas también les pedimos ahora que ayuden en la iniciación del juego». Defensas que atacan, delanteros que defienden. «Ahora coges el VHS (ríe) y mis hijos lo ven y dicen: Esto es otro deporte, es otro deporte distinto. El césped sigue siendo verde, sí, pero pasas al portero, que la botaba y sacaba", comenta con una sonrisa.

Aquel Barça de Cruyff

Y si joven llegó al primer equipo del Real Zaragoza, joven también fichó por el Barcelona de Cruyff, apenas meses después de que se hiciera con la Copa de Europa. Solo jugó nueve partidos oficiales con los azulgranas, pero sumó tres títulos: una Liga, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. Mayor rendimiento, imposible. «Es verdad, es verdad (sonríe). Ahí te das cuenta del cambio tan importante en tu vida. Pasas de ser un chaval de 23 años, con tres años en Primera, consolidándote, pero entras en una dimensión distinta. El Barça, como club, como institución, es distinto. Siempre digo que el que tiene la oportunidad de ir a un club grande, llámese Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid… tiene que aprovecharla. Si te va bien es fantástico y si no te va bien, siempre has pasado por ahí, siempre te queda el sello en algo. Y luego, para tu currículum. Porque la salida desde ahí, siempre la haces desde ese club y a todos los niveles es disfrutar de la élite de nuestra profesión», recomienda.

Alfaro pelea con el brasileño Rivaldo, del Barça, en su etapa en el Sevilla. | EFE

Los poderosos y el poder

Tras salir del Camp Nou y pasar por Atlético de Madrid, Racing o Mérida llega a un club que le marcará a fuego. Alfaro es protagonista del germen del actual Sevilla. De hecho, él ganó la primera Copa de la UEFA sevillista, aunque aquella temporada solo jugó tres partidos internacionales con los rojiblancos, ya que en enero salió del club del Sánchez Pizjuán. Apenas cuatro meses después, el Sevilla iniciaba su exitoso camino por Europa, que aún perdura.

«Entonces coincidieron dos cosas que confluían. Tuve la suerte de llegar al Sevilla y ascender, en un año en el que el Córdoba CF estaba con nosotros en Segunda, y Javi -Navarro- que llegó al año siguiente, recién ascendidos. Vivimos una época de crecimiento de club muy continua. ¿Y qué provocó ese crecimiento? Pues que el Sevilla pasó de ser un club muy simpático para los grandes a ser incómodo. Porque ya como club, como institución digamos, ya te sentabas en la mesa de ellos. Y decías ‘no, no, de esta tarta yo quiero un trocito, quiero pelear’, cuando se han repartido entre los mismos. Y ya te miran como diciendo ‘y éste por qué se sienta con nosotros’. Es que me merezco estar aquí, piensas. Y como institución pasas a eso», justifica.

Además, recuerda cada semana de competición, con aquellas ruedas de prensa previas en las que siempre se preguntaba por la pareja de centrales del Sevilla. «Se juntó también que Javi y yo formamos una pareja durante cuatro o cinco temporadas juntos, muy fijos. Todos los viernes de Liga venían comentándonos: ‘Oye ha dicho Kovacevic, ha dicho Ronaldinho, ha dicho tal...’. Siempre preguntaban por nosotros», comenta entre risas Pablo Alfaro sobre aquella intensa época. «Parecía que íbamos matando abuelas por la calle. Y no era eso. Éramos gente normal y corriente», reivindica el actual técnico del Córdoba CF.

Una época, aquellos años 90, en la que se vivieron posiblemente las últimas permisividades arbitrales, acabadas una vez entrado el siglo XXI, sobre todo en esta última década. Con esa perspectiva del tiempo y de haber protagonizado toda aquella transición, Alfaro explica que «todos los que vivimos de esto y nos apasiona, sabemos que casi ningún buen defensa que recordemos ha sido frágil y blando. Ninguno. En tu equipo eres querido, tu afición está contigo contenta, porque defiendes su escudo y sus colores y eres viril, expeditivo. Pero si te pones otra camiseta entonces eres agresivo, malo y tal. Está todo inventado», argumenta el que fuera central sevillista.

Su récord en los derbis

Y entre los rivales, uno por antonomasia. «A mí me ha pasado en Sevilla. En Sevilla a mí me ha parado gente del Betis diciéndome de todo y después, con toda la educación del mundo, diciéndome ‘pero ojalá jugase usted en el Real Betis Balompié’. Al final, te vas y dices, hostia, este hombre lo que quería era otra cosa» (ríe).

Porque aquellos partidos «eran los partidos del año». «Al final muchas veces choca a los que no hemos nacido en el sur, pero estamos con la raíz aquí. La visión tan pasional de todo. Para la religión, para las hermandades, para el fútbol, para todo. Cuando te impregnas de eso te conviertes en uno de ellos e igual es hasta peor. Porque nos tocó unos años… Siempre digo lo mismo, yo nunca perdí un derbi, nunca hinqué la rodilla ante el eterno rival», comenta con un punto de orgullo que intenta esconder sin éxito.

El maño recuerda que aquella competitividad llevada casi al extremo tenía una base en la tramoya, en la caseta. «Nosotros preparábamos los derbis con un cuerpo técnico en el que estaban Caparrós, sevillista desde niño, Antonio Álvarez, Leal, Orellana, Monchi… Es que el miércoles estabas deseando que llegara el domingo y sobre todo no había que perderlo, porque son partidos que duran mucho, duran meses».

«Soy sevillista y deseo lo mejor para mi equipo, pero no deseo lo peor para el rival. No soy de esos. Para mí, Sevilla tiene mucho más color con los dos equipos arriba y en igualdad. Pero vamos a igualarnos en lo alto, no en lo bajo, es mejor», explica, ya que el técnico blanquiverde recuerda que «últimamente se ha perdido parte de la igualdad. El Sevilla, gracias a Dios para los sevillistas, está casi todos los años en Europa, ganando títulos, y el Betis no ha llegado todavía a esa situación, a ese momento».

Se le comenta que en aquella época en la que los derbis dejaban imágenes que aún hoy perduran en el tiempo, más de un directivo verdiblanco le diría algo en los pasillos del Villamarín. «¿Uno? Decenas», contesta entre risas. «Al final, los partidos de fútbol y los derbis, los partidos más pasionales, la gente tiene que vivirlos. Disfrutarlo, alegrarse, enfadarse, pero los gladiadores están ahí dentro», comenta, señalando al césped de El Arcángel. «No entiendo que la afición se tenga que pegar. No, hombre, no. Si ya están ellos -los jugadores- para representarnos. Tenemos que animar, empujar, para eso sí, vernos reflejados en ellos».

Alfaro, como capitán del Sevilla ante el Madrid de los 'galácticos'. | EFE

El maño continúa relativizando o, al menos, remarcando que esa rivalidad debe centrarse única y exclusivamente en lo deportivo. «Los otros son tus enemigos… deportivos, deportivos. Y su misión es vencerte y la tuya vencerle a ellos. Pero eso dura 90 minutos. Cuando el árbitro pita el final ya no son enemigos. Ya son gente con la que te ha ido mejor o peor y nada más», insiste, y pone como ejemplo una experiencia cercana, familiar. «A mí el rugby me gusta mucho por eso, por el tercer tiempo. Mi hijo ha jugado al rugby muchos años y cuando acababan ya está. Pero ya está no es que haya respeto, es que se les obliga a estar un rato juntos. A mí eso me parece fantástico, porque ese es el espíritu del deportista. Defender a tu equipo a muerte en el campo pero cuando termina el partido, ya no».

De Hugo Sánchez a Sergio Ramos

Parece difícil desconectar de esa manera, máxime cuando el maño ha librado batallas en el terreno de juego ante delanteros que no repartían «caramelos de limón», como ha comentado en el pasado en más de una ocasión. «Recuerdo que los delanteros me daban unos palos tremendos. Es que había que ser así para defenderte. Recuerdo a Hugo Sánchez, a Atkinson, de la Real Sociedad, roca pura, Kovacevic, Toni Polster, Iván Zamorano… Estos iban de verdad, ¿eh?, no había remilgos». De entre todos, Alfaro se queda con el mexicano. «Hugo para mí era espectacular: inteligente y, las dos décimas que dejabas de mirarlo, te ganaba tres metros en el área. Para colmo, te remataba con todo: con la derecha, con la izquierda, de cabeza, de chilena… Manejaba todos los registros del rematador. Increíble. Y como tenía un equipo que le generaba tanto, era un suplicio. Ahora te sorprenden delanteros como Luis Suárez o Diego Costa, pero es que antes los delanteros eran de ese perfil y había que fajarse con ellos en ese fútbol». Un fútbol que, en esa evolución de la que hablaba el excentral del Sevilla, dejó una versión 3.0 que ha sido y es una de las estrellas del fútbol actual.

Hace relativamente poco tiempo, Sergio Ramos rememoraba sus inicios y en qué jugadores se fijaba, qué modelos tuvo cuando su carrera profesional daba sus primeros pasos. Y el de Camas dio tres nombres: Prieto, Javi Navarro y Pablo Alfaro. «Te llena de muchísimo orgullo. Yo todavía estoy viendo el primer día, cuando -Sergio Ramos- con 18 años viene a entrenar con nosotros. Yo era el capitán del equipo y claro, viene un bigardo de 1,85, con unas facultades brutales, de los que tú ya piensas ‘puf, este chaval, o espabilo o me quita de enmedio’», comenta el maño entre risas, «como así fue». «Y luego, fíjate lo que ha sido. Y además de ser un tipo agradecido, tiene la capacidad suficiente como para que lo que piensa realmente lo plasma y lo dice. Habrá veces que no sea tan políticamente correcto o que lo que dice no guste tanto escuchar a la gran masa, pero si lo piensa, lo dice», aprueba el maño. «Y de hecho es una de sus grandes virtudes, esa valentía que a veces raya con la temeridad. Pero la supera siempre. Aparte de tenerle un cariño especial, cada vez que nos vemos nos damos un abrazo, yo siempre lo veo como un chaval. Es un top mundial, pero sigue siendo ese niño que venía a entrenar, eso no se olvida, no me quiero olvidar nunca y creo que él tampoco», comenta con satisfacción.

Y para finalizar, dos reflexiones. La de esa «globalización» del fútbol, en la que los delanteros deben defender y los defensas atacar, le lleva a pensar que «algún día sacaremos al portero con la camiseta del equipo también». Y otra, sobre la posición pública de los jugadores y entrenadores, a raíz del comentario sobre la forma de transmitir de Sergio Ramos. En infinidad de ocasiones se pide a los protagonistas del espectáculo que hablen claro y con sinceridad y en no pocos momentos se les ha castigado, precisamente, por hacerlo. «Sí, les damos unas hostias...», comenta Pablo Alfaro, entre risas. «Claro, te vuelves defensivo. Pero es verdad. A mí me ha pasado con compañeros que han firmado por el Madrid, por el Barcelona o que han ido a la selección. Veo que en la primera rueda de prensa se ríen, esbozan sonrisas, a la tercera rueda de prensa ya están todos con una cara… Y digo, ¿qué les pasará en ese mes?».