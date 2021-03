Pablo Alfaro: "Las opciones siguen y las vamos a pelear hasta el final"

El entrenador del Córdoba CF, Pablo Alfaro, ha destacado que el empate del encuentro responde a una igualdad máxima entre ambos conjuntos. Alfaro asegura que el equipo ha salido al campo con una propuesta valiente para tratar de quedarse con los tres puntos, cosa que no ha sido posible debido a que el Real Murcia ha planteado un choque "igualadísimo”, en el que se han dado numerosas “alternancias en el control por parte de los dos equipos y con momentos en los que nos ha costado gestionar bien el balón y la ventaja".

"Nos separa un punto, somos dos equipos con características diferentes pero con una igualdad tremenda", ha explicado el preparador. Este reparto de puntos deja al Córdoba en la misma situación que al comienzo de la jornada, después de que el empate en el derbi sevillano hiciera que el Córdoba dependiera momentáneamente de sí mismo para estar entre los tres primeros clasificados a falta de dos jornadas. "El que tenga algún error lo va a pagar caro y el que tenga dos aciertos va a ser el que tenga la posibilidad de seguir en esa lucha hasta el final", ha afirmado el técnico, augurando un final de competición en el que "seguro" que "va a haber sorpresas" y en el que tienen que estar especialmente "fuertes mentalmente" para poder conseguir llevarse algo positivo.

Alfaro también ha manifestado que la única vía para conseguir el objetivo a partir de ahora es "centrarnos en el presente y en nosotros, es lo único que podemos manejar", bajo la premisa de que el Córdoba CF debe de ganar dos encuentros restantes y que el Sevilla Atlético no lo haga para optar a un puesto entre los tres primeros. Todo lo que no sea centrarse en los partidos ante Ejido y Betis Deportivo es "ruido".

"El vestuario está dolido"

Por otro lado, el técnico también ha valorado el esfuerzo de un vestuario que "está dolido" al ver que hasta en dos ocasiones su ventaja en el marcador no ha sido suficiente para llevarse la victoria. "Aunque los jugadores deben ser también conscientes de que este tipo de partido en muchísimas ocasiones se pierde", subrayó el aragonés. "Por lo menos se ha sumado, estamos en la misma situación, parecida, pero con un partido menos. No se puede desfallecer hasta el final y no lo vamos a hacer", ha resuelto el técnico al ver cómo el resultado del partido podría haber sido mucho más negativo para los intereses del equipo.

Con sendas victorias de Linares Deportivo y UCAM, primer y segundo clasificado, la tercera plaza se venderá a un precio muy alto. Se avecinan dos finales frente a Ejido y Betis Deportivo que finalmente servirán para bien certificar o bien para despedir las opciones de ascenso del Córdoba CF a Segunda División. En esta última fase, Alfaro ha pedido a sus jugadores estar fuertes psicológicamente,en un tramo liguero en el que no pueden dejar que "los nervios les pesen" y en el que será vital "saber llevar la presión".