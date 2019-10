Otra asignatura pendiente

Justo ahora, cuando el Córdoba CF debe jugar dos partidos lejos de El Arcángel, puede ser el momento en el que el equipo de Enrique Martín mejore sus números fuera de casa que, en este inicio de campeonato, no pasan de ser discretísimos. En las tres salidas que ha debido realizar el conjunto blanquiverde los números no han sido, precisamente, halagüeños y la imagen ofrecida no es mucho mejor. El empate a cero en Villarrubia de los Ojos, la igualada a dos goles en Yecla con llamada a rebato en los últimos minutos y la derrota por 2-1 en el Jesús Navas ante el filial sevillista dejan al Córdoba CF como el sexto peor equipo como visitante en la categoría, con tan solo dos puntos de nueve logrados. Lejos del líder en esa estadística, un Cartagena que ha salido victorioso de sus tres viajes, o de los ocho puntos (dos triunfos y dos empates, uno de ellos en El Arcángel) del Badajoz.



Paradójicamente, el Algeciras tiene mejores números como local que el Cartagena. Los gaditanos han ganado dos encuentros y empatado uno en el Nuevo Mirador, en la jornada inaugural ante el Villarrubia de los Ojos (0-0). Sin embargo, el Cartagena ha tenido más problemas en el Cartagonova, con dos triunfos, un empate y una derrota. La igualda, sin goles, la firmó ante el Badajoz, mientras que la derrota la cosechó ante el filial sevillista y por la mínima. Además, una de esas dos victorias, ante el Cádiz B, la consiguió in extremis, con gol de penalti en el minuto 82 y tras un partido en el que los amarillos merecieron mejor suerte.



Enrique Martín aseguró el pasado domingo, tras la victoria lograda ante el segundo equipo amarillo, que «la Liga está en casa y ahora tenemos dos partidos fuera para ir equilibrando un poco la cuenta». Las dificultades para sacar los partidos en El Arcángel ahí están: solo se ha logrado cierta tranquilidad en el triunfo por la mínima ante el Murcia, se empató ante el Badajoz y se ganó en el tiempo de descuento a los dos filiales. Pero los puntos están en el zurrón. Ahora necesita este Córdoba CF empezar a sumar de tres en tres cuando viaja lejos de El Arcángel y aprobar esa asignatura pendiente.