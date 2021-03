El once de la temporada del Córdoba CF, en El Ejido

La semana del Córdoba CF empezó ayer miércoles con el correspondiente entreno en la Ciudad Deportiva y Pablo Alfaro pretende que no sea la última. Es decir, que no sea la última con un mínimo de ilusión para conseguir, aunque sea apelando a los clásicos milagros blanquiverdes, el mínimo de la temporada, que no es otro que el de garantizar por la vía rápida -que se está haciendo eterna- la participación la próxima temporada en la Segunda B Pro o Primera RFEF en su denominación oficial. Para ello, la papeleta del técnico blanquiverde no será fácil. Amigo de los cambios en los onces titulares, como anunció a su llegada, en las últimas tres jornadas ha doblado el carrusel de nombres con respecto a las tres primeras. Y alguno de ellos discutible, como pudo ser el último, en el que cambió medio equipo titular (cinco jugadores) con respecto al triunfo ante el Linares Deportivo, una decisión que no surtió efecto dado el resultado, decepcionante, obtenido ante el Real Murcia, el pasado domingo, que le deja al borde del abismo. Y lo cierto es que Alfaro no tiene nada fácil la elección de ese nuevo once, el que ha de alinear en El Ejido, el próximo domingo. Ausencias, bajos rendimientos y elecciones que a buen seguro tendrá que deshacer marcarán la elección de los 11 jugadores que se juegan el penúltimo paso -quizás el último- en el Santo Domingo. Será el once de la temporada.

Portería

No hay dudas: será Edu Frías

Posiblemente, la portería y un par de puestos o nombres más sean los únicos claros en la cabeza de Alfaro. No ha lugar a preferencias, ya que Isaac Becerra no estará disponible por lesión y Javi Romero, del filial, ocupará el banquillo. En todo caso, desde la marcha de Pawel Kieszek, el conjunto blanquiverde no ha tenido un portero que sume puntos y los dos arqueros catalanes, tanto la campaña pasada como la actual, no terminaron de convencer.

Defensa

El que mejor imagen dio fue suplente

Vistas las últimas actuaciones, el primer problema para Alfaro estará en la defensa. En unas ocasiones, por sus propias decisiones y en otras, porque los elegidos por el maño no terminaron de convencer. Empezando por los laterales. En el izquierdo y visto el nivel de ambos es difícil entender los motivos por los que Berto Espeso perdió el puesto con respecto a Jesús Álvaro, dado que no estuvo por debajo del canario. En la derecha, Alfaro empezó confiando en Álex Robles, pero fue mutando hacia Manu Farrando, aunque el central reconvertido a lateral ha dejado más que dudas, tanto por su punta de velocidad como por su problema con las amonestaciones. En el eje de la zaga, curiosamente, sentó en el último partido a Xavi Molina que, tanto en ese puesto como en el mediocentro defensivo ofreció una buena versión. Además, esa buena imagen del catalán contrastaba con la ofrecida por Mohammed Djetei tras el regreso de su lesión. El camerunés no ha estado nada fino, al punto que hasta ha perdido duelos aéreos, algo verdaderamente asombroso en él. Bernardo no ha ofrecido actuaciones muy deficientes, aunque tampoco notables.

Centro del campo

Un fijo y un problema por la derecha

Alberto del Moral busca compañía. En el campo. Generalmente, Alfaro ha entendido siempre que ha de ser Mario Ortiz, tanto es así que cuando el toledano estuvo ausente por sanción ante el Linares Deportivo eliminó a ambos de la ecuación, adelantó a Xavi Molina y le emparejó con Djak Traoré, que funciona mucho mejor como interior, con un mediocentro defensivo por detrás, que en un doble pivote. Se pudo comprobar una vez más ante los linarenses. No parece que el maño vaya a decidirse por el trivote, que tan bien funcionó en Copa y, en parte, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, por lo que la pareja por dentro es previsible. No tanto así en los tres de ataque, en el que Nahuel será fijo. Pero el técnico blanquiverde tiene un problema por la derecha. Carlos Valverde, por el que ha apostado incluso tras periodos de absentismo competitivo relativamente largos, no estará disponible tras ser expulsado ante el Real Murcia. Para colmo, Moussa Sidibé se lesionó en el tiempo de descuento y no apareció por la Ciudad Deportiva en el primer entreno semanal. De hecho, el africano es el que menos interés ha despertado en el aragonés desde su llegada en enero, de ahí que todo apunte a que Ródenas caiga a esa banda, que no le es desconocida, lo que deja abierta por completo la posición de la mediapunta. De las Cuevas no está al cien por cien y, en todo caso, tampoco ha ofrecido ninguna prestación cuando ha estado, teóricamente, a plena disposición del técnico. Javi Flores sí ha demostrado que con él en el campo, el equipo parece saber qué hacer con el balón, al contrario que ante el Real Murcia, que parecía dar bocados en los pies de no pocos jugadores. Y tiene la opción de Moutinho, un jugador que ha seguido mostrando la misma irregularidad que la pasada temporada. No lo tendrá nada fácil Alfaro para elegir: no ha dado continuidad a un once y las salidas y entradas de la titularidad solo ha afectado a un jugador. Y no positivamente.



Delantera

Willy Ledesma, el único que responde

Si hay un jugador que se ha beneficiado de la llegada de Alfaro y que ha respondido a su confianza es Willy Ledesma. El extremeño es el pichichi del equipo, anotó un doblete ante el Murcia, trabaja como primera línea de presión y se le ve enchufado. Sin embargo, la pérdida de la titularidad de Piovaccari ha afectado al italiano. Baste como ejemplo el último encuentro ante los pimentoneros. Con los goles de Willy y con una ocasión clarísima para que Sidibé anotara el gol del triunfo, Pío decidió jugársela en solitario. Motivo adicional para afinar en la elección del once.