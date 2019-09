"Oliver sabe que reclama una deuda que no procede"

La tercera pata que trató de derribar en su rueda de prensa de ese “complot” que denunció Rodríguez Zarza fue la de Luis Oliver. El exdirector deportivo del Córdoba CF reclama 2,75 millones de euros al club por su contrato liquidado en el verano del 2018 y por la prima del ascenso. “Él sabe que reclama una deuda que no procede. Los pagarés en los que se amparan fueron renovados y la deuda no está en vigor. Ha obtenido una remuneración por parte del club para satisfacer una parte de la deuda, la otra no, porque la tiene renovada con pagarés documentados”.

"POR ENCIMA DE MI CADÁVER"

Además, deslizó que “el mismo día que se fue del club (Oliver) se llevó 270.000 euros sin aprobación del presidente, a través de Teo Brea, para cobrarse un dinero. Se le puso una querella y se llegó a un acuerdo para que fuese transferido a cuenta de la deuda”. De hecho, aseguró de forma categórica que “ni un euro se le va a pagar de más a este señor, tendrán que pasar por encima de mi cadáver”. El abogado del club añadió que “jurídicamente no voy a permitir que ese dinero le llegue a esa sociedad (Bitton Sport). Acudiremos a la vía civil o a la penal, lo que se le debe pagar se le va a pagar, y lo que no se le deba no”. Eso sí, insistió en que “parte de la deuda se le ha pagado a Oliver, se le está pagando y se ha renovado con pagarés nuevos”.

"ES FALSO QUE SE HAYA VENDIDO EL 15% DE LOS DERECHOS DE ANDRÉS MARTÍN"

Enrique Rodríguez Zarza calificó como “otra de las mentiras” de Magdalena Entrenas la venta del 15% de los derechos de una venta futura de Andrés Martín. “Es falso, absolutamente falso. Es mentira esa operación, lo que me consta, y lo he podido contrastar porque está documentado, es que es falsa esa operación. Lo he podido ver personalmente”.

Respecto a la situación económica del Córdoba CF, el abogado de la entidad insistió en que “es absolutamente falso que el Córdoba CF vaya a desaparecer”, ya que “el club está trabajando para atender todas sus situaciones financieras, y las atenderá o las renegociará”. El Córdoba CF, según Rodríguez Zarza, “trabaja para sanear las cuentas y poner orden en el pequeño caos que había organizado por toda esta situación”. Una situación que llevará a “reclamar los intereses del Córdoba CF, los derechos de cobro no pagados”, aunque “inicialmente el club está bien” y, eso sí, “se está trabajando para mejorar la situación”.