El nuevo Córdoba CF que visitará Yecla un año después

El Córdoba CF regresa el próximo domingo a La Constitución, un campo que vivió la pasada temporada el mejor curso deportivo en la historia del Yeclano y que los blanquiverdes ya sufrieron en los albores de la campaña. Entonces fue la segunda salida del conjunto blanquiverde, que alineó de inicio a Becerra, Fernández, Ángel Moreno, Xavi Molina, Fernando Román, Raúl Cámara, Xavi Molina, Imanol García, José Antonio González, Owusu y Juanto Ortuño. Por lo tanto, lo más probable es que el once que alinee el conjunto blanquiverde el próximo domingo en Yecla no coincida en ningún nombre con el que hace 406 días puso en liza el entonces técnico, Enrique Martín.

Apenas cuatro meses después, Fernández, Fernando Román, Owusu y Juanto Ortuño salieron en el mercado invernal de la 19-20. El pasado verano, Raúl Cámara colgó las botas y pasó a formar parte de la dirección deportiva de la entidad blanquiverde, mientras que Ángel Moreno regresó al Albacete, Imanol García se marchó al Pontevedra, José Antonio González rescindió con el Granada y fichó por el Recreativo de Huelva y Chus Herrero no renovó su compromiso y se enroló en las filas del Tarazona. Por lo tanto, solo dos jugadores permanecen en la disciplina blanquiverde de aquel once titular en Yecla: Isaac Becerra y Xavi Molina. Todo apunta a que el portero catalán no estará en la foto de los once elegidos sobre el césped de La Constitución, ya que Juan Sabas señaló a Edu Frías como su portero titular para la temporada en el estreno liguero ante el Lorca Deportiva. Difícil lo tiene el otro superviviente en blanco y verde, Xavi Molina, que esta semana regresó al grupo tras su lesión muscular y, aunque es probable que entre en la lista de 20, nada indica que esté desde el inicio.

Por lo tanto, el once que presente el Córdoba CF sobre el campo yeclano será completamente reconstituido, once nombres completamente diferentes con respecto al último, hace algo más de un año. Pero tomando la convocatoria, la tendencia continúa. En esta ocasión puede haber nueve futbolistas a consecuencia de las modificaciones normativas a causa de la pandemia y no siete, como ha sido habitual siempre. Aquel 15 de septiembre del 2019 Enrique Martín decidió completar la lista con Edu Frías, Sebas Castro, Víctor Ruiz, Djetei, Antonio Moyano, Novaes y Javi Flores. Cuatro futbolistas siguen en la disciplina blanquiverde, aunque no se prevé que Antonio Moyano entre en la convocatoria. Edu Frías, Djetei y Javi Flores, por su parte, sí que saltarán de inicio, y el de Fátima fue, precisamente, el salvador del Córdoba CF en aquel encuentro que perdía por 2-0 transcurrida la primera hora de partido al entrar por Chus Herrero e intervenir en los dos goles que igualaban aquel 2-0 inicial. De hecho, generó las ocasiones suficientes como para lamentar una clara ocasión al filo del pitido final y que hubiera supuesto un botín (injusto, desde luego) de tres puntos.

Por lo tanto, el once blanquiverde en La Constitución, primera salida cordobesista del curso 20-21, será completamente nuevo y en la convocatoria habrá nada menos que 15 nombres diferentes con respecto a hace un año. Puestos a transformar a este Córdoba CF, el entrenador será Juan Sabas (entonces era Enrique Martín), el cuerpo médico está dirigido por Víctor Salas con el doctor Bretones como galeno, cuando entonces eran de Clínicas Beiman. La dirección deportiva en septiembre del 2019 la comandaba Alfonso Serrano, mientras que ahora la dirige Miguel Valenzuela con Juanito como su mano derecha. La presidencia de Jesús León vivía sus dos últimos meses cuando se jugó aquel encuentro y ahora es Javier González Calvo el consejero delegado de la entidad blanquiverde. La reconstitución del Córdoba CF es completa tan solo 406 días después de aquel 2-2.