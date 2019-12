Novaes y Castro, ya en su país, las dos primeras bajas del Córdoba CF

El Córdoba CF del grupo Infinity ya tiene los primeros planes para el refuerzo de la plantilla blanquiverde en la segunda vuelta iniciados, empezando por los movimientos para la salida en la primera plantilla. La llegada de jugadores a disposición de Raúl Agné no parece que sea, en principio, menor a la media docena de efectivos, aunque no se descarta que la lista sea, incluso, mayor. No solo dependerá de lo que ofrezca el mercado, sino también de las posibilidades que se tengan para alcanzar acuerdos con algunos de los integrantes de la primera plantilla cordobesista, en la actualidad.

Las dos primeras bajas están a la espera, tan solo, de oficialidad, aunque no dejarán ninguna ficha libre de las 16 como máximo, todas cubiertas, para mayores de 23 años que se permiten en Segunda División B. Por un lado, Gabriel Novaes. El brasileño viajó a su país hace dos semanas con la intención de no regresar, entre otros motivos, porque el Sao Paulo activaría la cláusula de repesca con fecha límite del 10 de diciembre, por lo que deja libre una de las seis fichas sub 23 del primer plantel cordobesista. La otra baja es la de Sebastián Castro. El costarricense, que se desenvuelve en la demarcación de lateral derecho y mediocentro defensivo, fue inscrito con el filial blanquiverde y el pasado viernes hacía las maletas para regresar a su país de origen sin haber llegado a debutar oficialmente con la camiseta del Córdoba CF.



Paradójicamente, uno que sí podía hacerlo, cuando haya hueco, es Luis Fernando Garrido. El pivote defensivo no está aún dado de alta y tiene, en principio, bastantes opciones de lograr una ficha durante el mercado invernal y poder debutar así con la elástica blanquiverde.



Pero para hacerlo habrá que dar salidas. Tal y como informó este periódico, algunos jugadores ya tienen la comunicación y están en conversaciones con el club para salir de El Arcángel durante el próximo mes. Dos de ellos son Víctor Ruiz y Fernando Román.



El primero ya tuvo dudas de recalar en el Córdoba CF el pasado verano y parece que tendrá diversas opciones el próximo mes de enero, en cuanto se abra el mercado invernal de fichajes. El otro es Fernando Román que, en realidad, es víctima de los fichajes realizados en los últimos días del mercado de verano, cuando llegaron Djetei y Xavi Molina, ya que el jefe del vestuario en aquellos momentos no estaba muy seguro sobre los hombres con los que contaba para el eje de la defensa. Ahora, con ese exceso de centrales, Fernando Román sería uno de los candidatos claros a abandonar la disciplina blanquiverde durante el mercado invernal de fichajes.



En este caso, serían las dos primeras bajas de ese cupo de 16 fichas para mayores de 23 años que sí darían opción a inscribir, por ejemplo, a Luis Garrido, aunque habrá que esperar, ya que el movimiento en la entidad blanquiverde será más amplio de lo previsto en un principio.