Dos exblanquiverdes, en muy distintas partes del mundo, están viviendo la actual crisis sanitaria de forma diferente, aunque con la misma preocupación y remarcando ambos una «normalidad controlada» en sus actuales lugares de residencia. Eu Gavilán, que fuera preparador físico en el Córdoba CF, y el exblanquiverde Javi Hervás se encuentran en Japón y en Finlandia, respectivamente. El primero, en el Albirex Niigata, y el segundo, en el FC Honka.

Gavilán está viviendo la situación con «la preocupación natural que merece esto», porque antes «era más complicado aquí, en Japón», mientras que ahora «estoy más centrado en lo que ocurre en España». El preparador físico relata que «hay normalidad, dentro de las pautas que se nos piden. Hay que evitar aglomeraciones, hacer hincapié en la higiene, nos medimos a diario la temperatura y rellenamos unos formularios a diario que entregamos al médico antes de ir a la ciudad deportiva». Por su parte, Javi Hervás explica que «aquí se declaró el estado de emergencia el miércoles y han restringido las zonas donde haya aglomeraciones», como restaurantes o centros comerciales, aunque reconoce que su vida no se ha visto excesivamente afectada, ya que lo que antes era obligado por el frío, ahora lo es por el coronavirus: «Paseo por la mañana con mi perro, voy a correr o hago deporte en casa, porque aquí podemos salir, pasear, hacer una vida muy normal a la que se tenía aquí en Finlandia antes, por el frío».

En Japón ocurre algo parecido, comenta Gavilán. «Hay que evitar aglomeraciones y se percibe mucha precaución en general, utilizando mascarillas siempre. En las puertas de todas las tiendas o baños públicos hay gel desinfectante. Creo que eso sería algo relativamente sencillo de hacer allí, en España», indica.

Javi Hervás celebra un gol anotado con el FC Honka.

Al igual que otros españoles que trabajan en el extranjero, ambos se plantearon regresar a España cuando se declaró la crisis. Javi Hervás admite que «nos comunicaron el viernes que suspendían la Copa y que parábamos, por lo que mi mujer y yo nos planteamos volver a España, pero viendo el panorama que había allí, sin salir a la calle, sin poder hacer nada fuera de la casa, pensando además que igual luego no podíamos regresar a Finlandia, tomamos la decisión de quedarnos. Creo que acertamos», comenta el centrocampista, que tuvo la misma duda inicial que Eu Gavilán. «La realidad es que le das muchas vueltas a la cabeza y piensas mil cosas», admite el preparador físico, pero «la sensación de control de la situación que me transmitía la gente de aquí y ver cómo gestionaban el tema poniendo medios desde el primer día me disipó cualquier duda que pudiera tener y decidí continuar» en Japón. Ambos coinciden en mandar ánimos a Córdoba en general y al cordobesismo en particular, en que todos «mantengan el ánimo y que hagan caso de lo que dicen los médicos y las autoridades», porque «esto terminará en unos días o unas semanas».

Ambas Ligas fueron suspendidas por el coronavirus. Mientras que la finlandesa tiene previsto reiniciarse el 11 de abril, la japonesa, tras disputarse una sola jornada, tiene el 4 de abril como fecha señalada para su reapertura. Hablar de fútbol, con ambos, es referirse obligatoriamente al Córdoba CF. Eu Gavilán manda «un abrazo y ánimo a toda la gente de Córdoba», porque entiende que «hay que pensar en colectivo, en la salud de todos», por lo que pide que los cordobesistas «confíen plenamente en nuestros médicos y enfermeros y que cumplan con todas las medidas de prevención que nos están pidiendo, además de mantener el ánimo». Por su parte, Javi Hervás manda «fuerza» y pide a los aficionados que recuerden que «si todo lo anterior, lo extradeportivo, no ha podido con nosotros, con los cordobesistas, el coronavirus tampoco podrá».