Los nombres propios del Córdoba CF-Atlético Sanluqueño

RAÚL AGNÉ / MUCHO TRABAJO

Una mejoría tan evidente como aún insuficiente para el objetivo

El trabajo de Raúl Agné está ahí. En lo numérico es evidente: en siete partidos suma ya 14 puntos, dos de media por encuentro, muy por encima de su antecesor, con 13 puntos en nueve encuentros (un punto menos con dos partidos más). También, en los movimientos «lógicos» del equipo. Este Córdoba CF sabe a lo que juega o, al menos, lo intenta, por lo que en ese aspecto poco hay que recriminar y bastante que alabar. En el debe, el de Mequinenza sabe que tiene un elemento más de crecimiento y necesita añadir hombres en los metros finales, hombres importantes.

ABEL GÓMEZ / EL REGRESO

Un equipo modesto, pero que tiene claro a qué juega

Más allá del fútbol-ficción (cómo habría sido el partido con once contra once) hay que resaltar a este Atlético Sanluqueño del exblanquiverde Abel Gómez, que regresaba a El Arcángel. Nunca defendió por apelotonamiento, ni tan siquiera en los últimos minutos. Mantuvo la paciencia y serenidad para «cazar» al Córdoba CF en algún renuncio y lo hizo en dos ocasiones: un gol y un balón al palo. Pero no fue suficiente. Apuntó maneras el equipo gaditano de querer jugar el balón siempre que pudo y eso, en esta categoría -incluso en superiores- no suele verse muy a menudo.

JAVIER GONZÁLEZ / SU PRIMER PALCO

Primera representación del grupo Infinity en El Arcángel

Javier González Calvo avisó el pasado jueves de que estaría en el palco de El Arcángel y así fue. El nuevo dirigente de la entidad blanquiverde estuvo acompañado por tres de los cuatro hombres que estuvieron con él en la sala de prensa de El Arcángel: Jesús Coca, Antonio Palacios y Miguel Gómez, por lo que el único que se ausentó fue Adrián Fernández. Además, González Calvo asistió por la mañana al encuentro del Femenino junto al administrador judicial, Javier Bernabéu, y el entrenador de la primera plantilla, Raúl Agné. Esta semana se adivina, también, intensa.