No son solo números

Más allá de resultados, de sensaciones y de nombres que han tenido un mejor o menos afortunado inicio liguero, otro debate en este primer mes y medio de competición se ha abierto con el esquema que ha utilizado Enrique Martín, el suyo de casi siempre. Al menos, el de los últimos años. Comprobar cómo el Córdoba CF se partía en diversas fases del encuentro, incluso en algún primer tiempo, invitaba a pensar que había conceptos aún no encajados completamente por parte del técnico o no asimilados por algunos futbolistas. Además, los carrileros han dejado dudas en estas primeras seis jornadas. Por si fuera poco, el último encuentro, en Sevilla, demostró que el aprovechamiento de un hombre como Gabriel Novaes no era el óptimo, ya que el brasileño caía a banda derecha para dejar espacio por dentro a De las Cuevas.

Pero el pasado verano, Enrique Martín probó otros sistemas. Y alguno de ellos, como el 1-4-4-2, en una etapa en la que contaba con tan solo un delantero real en plantilla, Juanto Ortuño, por lo que empleaba otros hombres por detrás de él, como Sebas Moyano o Zelu, entre otros.



Pero el esquema que más utilizó en verano, aparte del titular, fue el 1-4-2-3-1, un esquema que podría encajarle en la actualidad con la plantilla que posee. Además, no perdería ese espíritu defensivo del que desea impregnar el navarro al equipo, ya que básicamente seguiría utilizando a tres centrales. Podría jugar con Xavi Molina y Ángel Moreno o Chus Herrero como pareja en el eje de la zaga y a Fidel Escobar acompañando en el doble pivote a Imanol García. También podría ser Xavi Molina el acompañante del navarro en ese doble pivote y Xavi Molina formar pareja en defensa.



En punta seguiría Novaes, en su zona natural y, por detrás de él, una línea de tres hombres, con Owusu por la izquierda, Javi Flores o De las Cuevas por dentro y el propio alicantino, Sebas Moyano e incluso Zelu en la otra banda. El intercambio de nombres, también en ese dibujo, podría terminar por dar con la clave de este Córdoba CF.