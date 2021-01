"No podemos dar tregua porque el Getafe exige"

El entrenador del Córdoba CF, Pablo Alfaro, ha atendido de forma telemática a los medios de comunicación en la previa del partido de la Copa del Rey contra el Getafe CF. El maño, para arrancar su comparecencia, ha mostrado su satisfacción ante la decisión de la Junta de Andalucía de permitir un aforo de 2.500 espectadores en El Arcángel con motivo del choque copero. “Han considerado oportuno que podamos contar con esa cifra, que podamos sentir todavía más el calor de nuestra gente. Es un año nuevo, con expectativas nuevas e ilusiones diferentes”, ha argumentado.

El grupo finalizó 2020 “en una buena dinámica” y el hecho de que se amplíe la capacidad en el estadio ribereño es “una muy buena noticia”. Alfaro ha pedido a los aficionados que vayan a acudir que mantengan “la precaución, la distancia y el uso de las mascarillas” y ha estimado que “el Córdoba y el cordobesismo están deseosos de ver a su equipo en una competición tan bonita y ante un rival de Primera como el Getafe CF”.

Sus jugadores, que ya “se marcharon bien” al parón navideño, están absolutamente “en modo competición”. Eso precisamente es lo que demanda “nuestra profesión”, bajo el criterio del entrenador cordobesista, por lo que se encuentran “con ganas de poder disfrutar de la competición y de intentar seguir nuestro camino”. No obstante, como adversario tendrán a la difícil escuadra de José Bordalás. “La intensidad es importante siempre, como la concentración y el compromiso en cualquier categoría. El partido de mañana tiene esa connotación, un club que no está en su mejor momento pero lleva tiempo demostrando todas sus fortalezas”. Así pues, no se pueden “permitir tener tregua porque el Getafe te exige” y ha declarado que afrontarán el envite “con toda la humildad del mundo”.

El conjunto madrileño, que en los últimos años ha tenido “tan bien acostumbrados a todos al pelear por la zona noble, estar en Europa y ser un equipo reconocible”, planteará un complejo enfrentamiento en el feudo cordobesista. “Somos conscientes de la dificultad, tienen las ideas claras con Bordalás, saben cómo les ha ido bien y tienen aval ganado”, ha advertido. Además, ha considerado que el cuadro de Primera División no “tirará” la Copa del Rey. “Los equipos de esa categoría tienen la capacidad suficiente, incluso con los jugadores que menos participan en Liga, para rendir a un buen nivel en Copa”. El Córdoba sería “incauto” si pensara que “van a dejar pasar la eliminatoria”.

Javi Flores, única baja

La única baja confirmada en las filas andaluzas será la de Javi Flores. Por consiguiente, Alfaro dispondrá de 22 jugadores para formar la convocatoria de 20. Uno de ellos podría ser Miguel de las Cuevas. El alicantino, que integra los entrenamientos desde hace semanas, aguarda su opción. “Pudiera ser que tuviera chance. Vamos a ver mañana cuando hagamos la activación matinal, pero ya es uno más y debe adquirir el ritmo de la competición, algo que se hace con minutos”. El preparador también ha reconocido el papel del atacante para el vestuario. “Tiene el mayor currículum de la plantilla, eso no te lo regala nadie y el Miguel en plenitud es lo que todos buscamos, que sea una pieza más en nuestro engranaje para ser más competitivos”.

Otro nombre propio ha sido el de Alberto Salido, delantero que no ha gozado de prácticamente minutos desde que arribara a la entidad. “Es cierto que desde que llegué hace un mes ha estado de baja por lesión. Anteriormente no tuvo continuidad porque la competencia es muy grande con delanteros centros experimentados y versátiles. He hablado con él y tiene esa conciencia, para nada se le cierra la puerta y tiene que trabajar y entrenar mucho para nivelar la falta de competición”, ha comentado.

Tampoco se repetirá alineación en el cuarto partido oficial de Alfaro. “Sigo con la misma idea de trabajar para intentar contar con el mayor número de hombres posibles, que 12 o 13 no se vean titulares porque sería una merma para el equipo”. Por último, ha subrayado nuevamente que “estamos en condiciones de competir de una manera muy parecida a como nos fuimos hace dos semanas”.