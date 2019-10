"No estamos dando el nivel que podemos dar", admitió el extécnico del Córdoba CF

En su comparecencia pública del pasado lunes, Enrique Martín no solo reconoció errores, sino que se señaló como «máximo responsable» de la situación que vive el equipo. De hecho, empezó reconociendo que «no estamos dando el nivel que podemos dar» y, ante las críticas recibidas por prensa y afición, el navarro admitió que «seguro que yo he metido la gamba más de una vez con mis decisiones. Yo me pongo el primero en esta película. No me justifico. Sabemos a lo que hemos venido y soy el máximo responsable».



El Córdoba CF, bajo su mando, ha sumado tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. De las tres victorias, dos llegaron en el tiempo de descuento: en la jornada inicial, ante el Recreativo Granada, y ante el otro filial, el Cádiz B, en la jornada 7. El otro triunfo llegó de una forma algo más tranquila, aunque no holgada, también en casa, ante el Murcia (1-0). De los cuatro empates, uno se consiguió en El Arcángel, ante otro candidato al ascenso como el Badajoz (1-1), y los otros tres como visitante: en Villarrubia de los Ojos (0-0), en Yecla (2-2) y en Algeciras (2-2). Esos dos empates, además del logrado ante el Badajoz, generaron muchas dudas. En Algeciras se perdieron dos puntos tras ir ganando 0-2, mientras que en Yecla, la salida de Javi Flores, cambió el escenario y tras ir perdiendo por 2-0 se logró rescatar un punto. La derrota en Sevilla ya dejó tocado al vestuario y la sumada en el Cartagonova ha terminado por firmar la salida del navarro del banquillo blanquiverde. Un corto periplo que ha dejado muchísimas dudas.