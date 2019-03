Navarro: "El camino no es el de Almendralejo, pero quedan puntos de sobra"

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha pasado por sala de prensa para analizar el duelo que su equipo disputa este domingo, frente el Sporting de Gijón, en El Arcángel. El de Ciudad Jardín ha asegurado que "ante el Extremadura fue un duro golpe, pero a partir del lunes empezamos una nueva semana, trabajando en el estado anímico de los jugadores. Ellos tienen muchas ganas de que llegue el domingo ante el Sporting".

Además, ha respondido a las siguientes preguntas:

-¿Ante el Sporting, Carlos Abad o Marcos Lavín?

-Vamos a seguir contando con Carlos, y es muy importante en este momento darle la confianza que se merece. La afición es soberana, y haga lo que haga se debe respetar. Pero Carlos nos ha dado muchos puntos. Cuando los equipos pierden estas cosas pasan. El domingo no tuvo su día pero tampoco el resto del equipo. Los fallos del portero se ven más. Pero hará un gran trabajo porque tiene categoría para ello.

-¿Cómo están los ánimos tras el golpe de Extremadura?

-El domingo fue un duro golpe en Almendralejo, pero a partir del lunes empezamos una nueva semana, trabajando en el estado anímico de los jugadores. Ellos tienen muchas ganas de que llegue el domingo ante el Sporting, los puntos son súper importantes y vamos a luchar para que se queden en Córdoba

-¿Cómo plantea el once inicial, habrá muchos cambios?

-Tenemos bajas seguras como la de Yann, está claro que alguna novedad habrá el domingo.

-Debe notarse el equipo que se juega la vida, ¿no?

-Se tiene que palpar desde primera hora que nos estamos jugando a vida. Tenemos que ser mucho más intensos que en Extremadura, que se asemeje el equipo mucho más a lo que hicimos ante el Málaga.

Sobre el tema de estar contento, estuve contento con los últimos 20 minutos, por sacar algo positivo. Pero jamás puedo terminar contento después de un 3-0, y menos ante un rival directo. Pero me gustó que el equipo, con uno menos, tirase para arriba contra un rival directo. Obviamente no era el camino el de Almendralejo, si ese era el camino, estábamos jodidos.

-El Sporting, también en una dinámica difícil

Nosotros estamos inmersos en una dinámica negativa, y esto se quita ganando un par de partidos. Al Córdoba le tiene que llegar su racha positiva, no le puede salir todo mal. Si hacemos un buen trabajo las cosas tienen que cambiar, estoy convencido que al final tendremos nuestra racha positiva y estaremos luchando por salvarnos, que es lo que vamos a conseguir.

Es un equipo que tiene un juego poderoso por banda, tenemos que tapar los costados y hacer un buen trabajo ahí, porque tendremos mucho ganado.

-¿Cómo se trabaja respecto al pesimismo de la afición?

Hay puntos suficientes, quedan 39 en juego, de sobra para conseguir el objetivo. Todos nos llevamos un palo en Almendralejo, pero sé que la afición va a apoyarnos. Tenemos que dar un paso adelante para demostrar a la afición que queremos estar el año que viene en Segunda.

-¿Tiene constancia de que el cuerpo técnico y los jugadores han cobrado la nómina de febrero?

-No te puedo contestar porque no he mirado mi cuenta, no lo sé.

-¿Qué recuerdos tiene del Sporting de 1996?

Deportivamente no fue una temporada muy positiva para mí, me encontré en una situación un poco rara, toda la gente que me había fichado ya no estaba en el club. Pero en lo personal, conocí a unos compañeros magníficos en una ciudad impresionante, donde se respira fútbol. Es un equipo de Primera División.

-¿Es un sueño la permanencia?

-A todos nos gusta soñar, yo confío en que lo vamos a conseguir. Pasan las jornadas y los jugadores son conscientes. Pero las distancias no son insalvables, estamos a nueve puntos que en realidad son seis -dijo en referencia que el Lugo tiene su partido ante el Reus ganado, y el Córdoba no-, y yo creo que lo vamos a conseguir.