Navarro: "No soy nadie para decirle a los jugadores si tienen que ir a la Feria"

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha analizado este viernes en sala de prensa el partido de mañana ante el Rayo Majadahonda, en tierras madrileñas. Aunque, como ocurre en las ultimas semanas, se le ha cuestionado más por aspectos extradeportivos que por la propia actualidad deportiva, ya que los blanquiverdes están descendidos de forma matemática. Navarro ha asegurado que no ha dado indicaciones a sus jugadores sobre si deben acudir a la Feria. “No soy nadie para decirle a los jugadores si tienen que ir”, ha matizado.

El de Ciudad Jardín ha tratado estos temas en su comparecencia:

Novedades en los pagos del club

Estamos a la espera, ahora mismo no hay ninguna noticia y esperemos que se resuelva lo antes posible.

Problemas físicos y lesiones

Los problemas más llamativos eran los de Andrés, De las Cuevas y Fernández. Al final van a entrar todos en convocatoria. Hoy han hecho un entrenamiento total, con normalidad, y los tres entran en la lista.

Andrés Martín y posibles lesiones

A mí no se me ha comunicado nada y Andrés es un jugador importante para nosotros. Es cierto que tendrá muchísimas novias pero el club no me ha dicho nada y para mí es un jugador que debe estar en el campo.

Tres partidos para acabar la temporada

El de mañana es un partido importante para nosotros, sería importante ganarle a un rival que sí se está jugando muchísimo. Tenemos que terminar con la máxima dignidad, defender el escudo que llevamos en el pecho y acabar con el máximo orgullo posible.

Dos dinámicas muy diferentes

Tenemos que intentar convencer a la gente que estamos jugándonos nuestro orgullo, que es lo que tiene un profesional. Tenemos que intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible aunque el rival se esté jugando la vida y nosotros nada. Hay que ser profesionales hasta el último partido, no hay más.

Su futuro en el club

Yo lo que quiero es terminar el día del Deportivo y a partir de ahí hablaré con el presidente, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es terminar de la mejor manera posible, que no se nos pueda reprochar nada en los partidos que quedan, y a partir de ahí ya habrá tiempo de hablar.

Análisis del rival

Es un momento delicado para el Rayo Majadahonda, hace un mes y medio estaba prácticamente salvado y se ha metido abajo por méritos propios. Es complicado jugar en ese tipo de situaciones. Juega muy bien al fútbol y te puede crear muchos problemas, porque ofensivamente es muy bueno, pero defensivamente tiene sus lagunas. Jugar metido en los puestos de descenso no tiene que ser fácil para ellos tampoco.

El Majadahonda, ¿un ejemplo?

No solamente el Rayo Majadahonda. También el Numancia, el Alcorcón y otros clubs que llevan muchos años en Segunda y hacen las cosas realmente bien. De lo que se trata es de saber lo que tienes y hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que el Rayo Majadahonda y todos esos clubs tienen que ser un espejo para el Córdoba. Gente que son muchos recursos sacan sus proyectos adelante.

La semana de Feria y los jugadores

Cada uno es libre de hacer lo que quiera, son profesionales. Yo si voy es un día para llevar a mis niñas a los cacharritos, no creo que es agradable ni que sean momentos para ir a la Feria. Pero yo no soy nadie para decirle a los jugadores si tienen que ir o no. Yo solo voy a ir un día con mis hijas.