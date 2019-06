Navarro borraría alguna P

Rafa Navarro dejó en su última comparecencia como entrenador del Córdoba las frases más elocuentes y sus opiniones más claras sobre lo acontecido en estas tempoada en clave blanquiverde. Al menos, desde que él tomó el mando del equipo, de ahí que iniciara su comparecencia haciendo balance personal. «Es cierto que vine en unas condiciones complicadas que se han ido agravando conforme pasaban los partidos. Ha sido una situación delicada, no he disfrutado quizás lo que esperaba, pero de los grandes fracasos también se aprende», aseguró el de Ciudad Jardín, al que había que preguntarle si en su primera experiencia en el fútbol profesional se había llevado sorpresas o decepciones. «Cuando las cosas no van como uno quiere se suele sacar la peor cara de las personas», planteó inicialmente el preparador cordobesista, para admitir posteriormente que «me he llevado algún chasco, porque uno siempre quiere que sean profesionales y quizás alguno no lo ha sido. De todas formas hay mucha gente válida, por 15 o 16 lo daría todo por ellos, pero alguno ha dejado mucho que desear, pero eso va en la conciencia de cada uno. Cuando las cosas van mal hay que ser hombres, y me quedo con los que han querido estar. Luego hay hombres como Quintanilla o De las Cuevas que no pueden y les gustaría estar ahí», señaló, sin ninguna duda el de Ciudad Jardín.

«En la convocatoria van los que quieren estar», señaló el técnico sobre la lista para Riazor

Además, por si había alguna duda, Rafa Navarro explicó que «al final -en la convocatoria- están los que quieren estar, porque algunos van con molestias, pero está claro que al final tienes que hacer la lista con los que realmente quieren estar en Riazor. Hay gente, de los que se quedan fuera -como señaló anteriormente con Quintanilla o De las Cuevas- que están lesionados, y otros según los partes médicos, no tienen grandes lesiones, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera», indicó con claridad el técnico blanquiverde.

Una situación, con parte del vestuario blanquiverde, que ha llegado incluso a algún jugador de la cantera, como Kevin, del que indicó que «palos me han dado desde que llegué, no sé si es porque soy de Córdoba, pero él hizo un acto de indisciplina, que no se puede hacer, y se le han dado vacaciones para que piense. Creo que es un jugador recuperable, con futuro, pero tiene que ser profesional, que en estos momentos no lo ha sido».

La convocatoria ofrecida por el técnico la componen Carlos Abad, Alberto, Fernández, Loureiro, Álex Menéndez, Flaño, Chus Herrero, Vallejo, Bodiger, Carbonell, Araujo, Alfaro, Moyano, Javi Lara, Andrés Martín, Piovaccari, Manzambi y Chuma. Queda fuera por sanción Luis Muñoz, mientras que por lesión no viajan Álex Quintanilla y Miguel de las Cuevas. Jaime Romero, Marcos Lavín y Quezada no entraron en la lista por molestias.

«Me he llevado algún chasco con alguno que no ha sido profesional», admitió el entrenador

Finalmente, Rafa Navarro también se lamentó de que «la salvación no ha estado cara, pero ha sido un año complicado. Llegué en una situación muy complicada, ya lo he dicho, y yo tengo mi cuota de responsabilidad. Los ánimos, cuando el equipo no gana, no es lo mismo a la hora de recuperar a la gente. Ha sido una temporada que, si hubiéramos hecho las cosas medianamente bien, el equipo se hubiera salvado, pero han faltado muchísimas cosas», adujo el preparador cordobesista, que volvió a esquivar algún comentario sobre su futuro. «Ahora mismo tengo una reunión pendiente cuando terminemos y ahí hablaremos. Ahora eso no me preocupa, solo terminar bien, terminar el partido de Riazor lo mejor posible y a partir de ahí hablaré con el presidente y veremos que pasa».

Una última comparecencia que dejó un dardo de Navarro a los suyos: «Alguno que tiene la P no ha sido lo profesional que debería».