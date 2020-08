Minoritarios pide a UFC un "plan B" para que el Córdoba CF siga en Segunda B

La asociación Minoritarios CCF, que agrupa a los pequeños accionistas del Córdoba CF SAD, mantiene sus dudas sobre la viabilidad de la inscripción del club en Segunda B, solicitada en las últimas horas por Unión Futbolística Cordobesa (UFC) a través de la RFEF.

Manuel Pastor, uno de los portavoces de Minoritarios CCF, asegura en conversación con este periódico que "hay dudas porque quien ha pedido la inscripción es UFC, y ahora debe ser la RFEF la que diga si lo permite o no". De hecho, Pastor asevera que "nosotros tenemos informaciones directas e indirectas de la Federación de que su postura sigue siendo que no", en referencia a la decisión del organismo presidido por Luis Rubiales, que no se conocerá antes del 17 de agosto.

El miembro de la asociación de pequeños accionistas del club da por cerrada la negociación que esta entidad inició con Jesús León (Aglomerados) y Carlos González (Azaveco) para una venta de la SAD a Infinity, el "plan B" que consideran necesario por si la Federación deniega la inscripción tramitada por UFC. "Facilitamos un acuerdo para que Azaveco y Aglomerados solucionasen su contencioso por la propiedad y vendieran la SAD; se le hizo el planteamiento a González Calvo y Adrián Fernández -dos de los consejeros del club-, que lo rechazaron, y ahí nos quedamos nosotros".

"Creemos que Infinity debería tener un plan B"

Insistiendo en la necesidad de una alternativa, Pastor considera que "si no hay plan B, el Córdoba CF no juega el año que viene en Segunda B, no se a donde iría, es el gran tema que hay encima de la mesa". Obviamente, "si la UFC es inscrita la historia se acabó", pero "si no se inscribe...creemos que Infinity debería tener un plan B".

El portavoz de Minoritarios CCF recuerda que "ya el año pasado el club se inscribió en el último minuto, pero no todos los años nos va a tocar la lotería, hay dudas, no hay una certeza absoluta, hasta ellos -en referencia a Infinity- piensan que sí se podrá, pero en la letra pequeña se ve claramente que tienen sus dudas".

Además, Pastor solicita a Infinity "que haga un esfuerzo para tener ese plan B y no haya problemas, ellos perderían su inversión y el proyecto que tienen en mente, que parece serio y que se iría al garete".

"No estamos a favor de Carlos González"

Por otro lado, Manuel Pastor quiso dejar claro que "no estamos a favor de Carlos González, sino de que se siga funcionando con un proyecto posible, creemos que Infinity lo tiene pero está el problema de la unidad productiva".

De hecho, incidió en que "desde Minoritarios pensamos que ni González ni León deberían pedir nada más, que ya han sacado lo suficiente y hay procedimientos penales contra ellos, ya han hecho suficiente daño al Córdoba CF".

"El administrador concursal debe velar por los intereses de la SAD"

Sin embargo, ante "esta incertidumbre", desde Minoritarios piden a todos los actores implicados que "tengan una visión más a largo plazo, que los que están en la SAD no quieran aprovechar la situación para sacar ningún rédito más", aunque reconoce que "son ellos los que tienen las acciones y, por tanto, la sartén por el mango".

Finalmente, recordando que su asociación no tiene "ningún interés", Pastor afirma que "el administrador concursal -Francisco Estepa- lo es de la SAD, y es discutible que no vele por los intereses de esa SAD; igual debería solicitar su inscripción -de la sociedad anónima- y ese sería el plan B".