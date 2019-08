Los minoritarios del Córdoba exigen la comparecencia pública de Jesús León

Los accionistas minoritarios del Córdoba CF también han entrado en la problemática judicial y económica de la entidad blanquiverde a través de un comunicado oficial en el que exigen una "urgenítisima comparecencia" del presidente y máximo accionista, Jesús León, en la que le piden "pruebas físicas" de las "explicaciones que se deben dar" sobre la situación financiera de la entidad. Un Córdoba que, a su juicio, soporta una "nefasta" gestión por parte de León, del que se preguntan sobre la "legitimidad" que tiene para ostentar el cargo.

Además, los minoritarios piden a las instituciones públicas cordobesas, especialmente al Ayuntamiento, que se impliquen en el futuro de la entidad blanquiverde "siempre y cuando, se produzca la marcha de los responsables de esta situación tan dramática".

Literalmente, el comunicado del sindicato de accionistas mayoritarios reza así:

"Ante las últimas informaciones aparecidas, que vienen a refrendar con múltiples ejemplos una nefasta gestión de nuestro querido club por parte del Sr. Presidente Jesús León y su Consejo de Administración, la extrema gravedad de la situación económica de la entidad, y ante la contínua deformación de la verdad en sus manifestaciones publicas respecto a los diferentes pagos pendientes, las opciones reales de permanencia, la supuesta estabilidad institucional y económica, o incluso sobre la apertura de expedientes de la LFP, tenemos la responsabilidad y nos vemos en la necesidad de realizar las siguientes manifestaciones:

1. Exigimos una urgentisima comparecencia publica del Sr. León dando detalles concretos sobre la situación real de la SAD, con pruebas fisicas y claras que soporten las explicaciones que se deben dar, asi como la presentación de un plan detallado sin ambigüedades, adornos ni palabreria referente a cómo va a solucionar la grave crisis en la que se encuentra nuestro club.





2. Exigimos una rectificación de la información transmitida en el comunicado oficial de hoy sobre la "imposibilidad de embargar a una SAD". Nos parece totalmente deleznable mentir pública y deliberadamente en un asunto de tal gravedad que pone en peligro la participación del CCF en la competicion en el Grupo IV de la 2ª división B española.





3. Deseamos conocer exactamente que posición ocupa legalmente en el Córdoba CF Aglomerados Córdoba SL, propeidad del Sr. Presidente, tras el impago de la cantidad adeudada al anterior máximo accionista. Queremos conocer si los derechos políticos y económicos sobre las acciones objeto de compraventa, corresponden al acreedor pignoraticio, toda vez que se ha puesto de manifiesto el impago de la última obligación de pago. ¿Está ocupando un cargo para el que ya no está legitimado? Exigimos una aclaración inmediata.





4. Queremos, que todo el cordobesismo sea consciente de la situación a la que nos conduce el Sr. León. No puede seguir engañando más a nuestra sufrida y fiel afición ni un minuto más, por lo que exigimos que deje de manchar la imagen de nuestro humilde y querido club, se abstenga de crear más pantallas juridicas que solo pretenden alargar la situación en el tiempo y/o salvaguardar sus intereses personales y por supuesto y en resumen, exigimos su marcha del club de manera inmediata.





5. Minoritarios CCF se implicará de forma activa en cualquier proyecto que permita salir de esta situacion critica. Nuestro objetivo es únicamente el bien del CCF y la posibilidad que todo el cordobesismo y la sociedad cordobesa pueda recuperar en el menor tiempo posible la propiedad y gestión del club de nuestra ciudad. A ello van encaminadas todas nuestras decisiones y acciones. Que no quepa entre el cordobesismo, la menor duda.





6. Pedimos a las diferentes instituciones cordobesas y muy especialmente al Excmo. Ayuntamiento su máxima implicación en el proyecto futuro de nuestro querido CCF siempre y cuando, se produzca la marcha de los responsables de esta situación tan dramática.





Junta Directiva Minoritarios CCF".