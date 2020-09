Los Minoritarios celebran la inscripción de la UFC y anuncian que seguirán en la causa contra León

Los Minoritarios del Córdoba CF han emitido este jueves un comunicado en el que han mostrado su "plena alegría y satisfacción por la ansiada inscripción del Córdoba CF por la RFEF en la categoría del fútbol nacional que le corresponde, atendiendo a los méritos deportivos demostrados la pasada campaña en los terrenos de juego". Además, el sindicato de pequeños accionistas se alegra de que por fin se deje atrás "la incertidumbre sobre la inscripción, que ha existido en todo momento, pero que de una vez por todas, ha desaparecido de la mente del cordobesismo".

Minoritarios recuerda que se ha estado trabajando "en defensa de un proyecto societario con un fuerte vínculo social. Nuestros esfuerzos han estado enmarcados en un proyecto a medio plazo para incluir al cordobesismo en el control y propiedad" del club blanquiverde y que el objetivo no es otrao que "la afición cordobesista y Córdoba pudieran estar presentes en la propiedad de su club más representativo".

Asimismo, los pequeños accionistas cordobesistas anuncian que en su momento "se decidió aceptar parte del consejo de administración del Córdoba CF SAD", que no tenía otra finalidad que "hacer una labor responsable como aficionados" y accionistas de la entidad blanquiverde "en la búsqueda de un entendimiento que evitara posibles problemas" en caso de que no se inscribiera al Córdoba CF en la categoría que le correspondía, como finalmente así ha sido. Dicha inscripción se produjo, por fin, el pasado martes, de ahí que los minoritarios expliquen que "no contemplan" necesario "seguir formando parte" del consejo de administración del Córdoba CF SAD, "toda vez que el objetivo era realizar una mediación, y facilitar un punto de encuentro y acuerdo por el bien del club". Por ello, los pequeños accionistas anuncian que "se presentará formalmente la dimisión" como vocal de dicho consejo. En cualquier caso, el sindicato avisa de que seguirá atento "a todas las acciones que puedan resultar del proceso concursal abierto".

Finalmente, el Sindicato de Accionistas Minoritarios del Córdoba CF SAD recuerda que "en el cumplimiento de nuestros objetivos, y gracias entre otras situaciones" decididas por los pequeños accionistas, "a la personación en la causa penal contra el expresidente Jesús León, la asociación buscará con todos sus esfuerzos y sin descanso, que se demuestre la culpabilidad de los responsables de haber llevado al Córdoba CF SAD a la situación en la que se encuentra, y que consecuentemente, respondan por los presuntos delitos cometidos y/o el resto de conductas que han hecho desembocar a la entidad al estado actual, poniendo en peligro el desarrollo del fútbol cordobesista".

El SAM detalla que está formado "por 374 miembros, que aún hoy sigue creciendo, y que lleva ininterrumpidamente cerca de 10 años velando exclusivamente por los intereses del Córdoba CF. Sus objetivos no son otros", argumenta, "que defender que el cordobesismo sea parte activa en la toma de decisiones en la entidad y en abogar por que nuestro querido club sea gestionado de una manera democrática, transparente y sostenible".