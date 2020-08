Minoritarios apremia a las partes para un acuerdo

El día 17 es la fecha límite para la inscripción del Córdoba CF en la Federación Española de Fútbol (RFEF) y el ambiente de incertidumbre es tremendo. Los actuales gestores de la entidad se han pronunciado. Javier González Calvo, CEO de Infinity, afirmó con rotundidad que inscribirán a Unión Futbolística Cordobesa. Por su parte, Carlos González, presidente del Córdoba CF SAD -intervenido judicialmente-, ha instado a Francisco Estepa -el administrador- a inscribir a la sociedad original, que posee los derechos federativos. ¿Un acuerdo? A día de hoy, improbable. En ambas partes tensan la cuerda, que podría romperse y dejar al máximo representante del fútbol local fuera de combate para la temporada 20/21 en la Segunda División B.

Ante la compleja situación, la asociación Minoritarios CCF ha expuesto su postura a través de un comunicado. La entidad que preside José María Córdoba ha expresado que su intención era "mantener una absoluta discreción" sobre las negociaciones que el colectivo está "llevando a cabo durante este último periodo", pero ante el cariz de los acontecimientos han optado por hacer público su parecer. "Creemos totalmente necesario dejar clara nuestra posición, respecto a la situación de incertidumbre en la que nueva, y desafortunadamente, se vuelve a conducir el fútbol de nuestra querida ciudad", indican en una nota difundida a través de sus canales oficiales.

Dadas las "apremiantes circunstancias" en las que se encuentra la situación administrativa del club, de cara a la necesaria inscripción antes del día 17 de agosto para competir en la categoría "obtenida en los terrenos de juego", Minoritarios CCF pretende mostrar un "talante mediador" que facilite la viabilidad futura del Córdoba CF. El grupo asegura que su postura se centra en "defender los intereses de aficionados y accionistas minoritarios y en velar por una gestión democrática, transparente y sostenible", teniendo presente "el escaso volumen representativo" en el total del capital de la sociedad.



"Siempre para evitar precisamente la llegada de nuevos o la vuelta de otros máximos accionistas que no tienen entre sus objetivos la democratización del club, la transparencia en la gestión y la sostenibilidad futura de la entidad", desde Minoritarios CCF insisten en que para acercarse a nuestros objetivos ha sido necesario "tomar decisiones complejas, que no han sido comprendidas por algún sector del aficionado cordobesista".



La asociación de pequeños accionistas desvela que "después de interminables y arduas negociaciones", consiguió alcanzar "un preacuerdo con los representantes de Azaveco SL, Carlos González, y Aglomerados Córdoba SL, Jesús León, ambas en su posición de vendedoras, que implicaba ofrecer nuestra mediación entre la parte citada y los posibles inversores interesados en la adquisición del paquete accionarial ofertado". El fin era articular una propuesta que "en base a las circunstancias actuales, pudiera ser factible y razonable para la continuidad y la viabilidad de la entidad, y con ello, salvaguardar la cada vez más ejecutable posibilidad de que Unión Futbolística Cordobesa SAD no pudiera ser inscrita en la Segunda B como el Córdoba CF a todos los efectos".

"Desde nuestra posición como accionistas minoritarios del Córdoba CF SAD, como aficionados y abonados, y desde enero del presente, como vocal miembro del Consejo de Administración de la entidad, hemos de hacer público que respetamos las posiciones que han adoptado en esta posible negociación los representantes de Azaveco SL, Aglomerados Córdoba SL y Unión Futbolística Cordobesa SAD, pero que dadas las apremiantes circunstancias, en absoluto compartimos", destacan en su comunicado.



Según subrayan, "estar en el mismo Consejo de Administración del Córdoba CF SAD no supone “ir de la mano”, ningún tipo de “alianza” ni estar de acuerdo con lo demandado por el representante de Azaveco SL respecto a la valoración del conjunto del paquete accionarial del Córdoba CF SAD que nos han transmitido como parte mediadora". "Muy al contrario, y así se lo hemos hecho conocer no en pocas ocasiones", apostillan. Del mismo modo, su mediación "comprende la escucha activa de lo demandado por el representante de Aglomerados Córdoba SL, que tampoco compartimos".

Minoritarios tuvo una reunión con el CEO de Infinity, Javier González Calvo, al que como representante de Unión Futbolística Cordobesa SAD le trasladaron su ofrecimiento para la mediación y "la oportunidad de estudiar una oferta como posible adquirente del paquete accionarial ofertado, que como indicamos, parece razonablemente factible como “plan B”, ante la posible negativa de inscripción de Unión Futbolística Cordobesa SAD". Minoritarios comunica que esa oferta "fue de plano rechazada", algo que les causó sorpresa. "No entendemos muy bien desde la junta directiva de Minoritarios CCF que por parte de Unión Futbolística Cordobesa SAD se descarte tan evasivamente la oferta, se evite sentarse a negociar y con ello poner en peligro la continuidad de nuestro querido club en la competición en el caso que se produzca un desenlace negativo respecto de la inscripción de la Unión Futbolística Cordobesa SAD", indican.



El comunicado concluye con una petición. "Se ruega encarecidamente a las partes que se suavice el discurso, e insta a un acercamiento urgente entre todos los implicados, ofreciéndose la asociación nuevamente como mediadores, para garantizar la inscripción del club de nuestros amores en la categoría que le corresponde dentro del fútbol español".