Miguel Valenzuela: "Jugar amistosos nos daría para ver si hay algo mejorable en el plantel"

-¿Cómo ve la pretemporada del equipo y la del propio club, en el mercado?

-Solo hay que ver cómo entrena el equipo para darte cuenta de que la valoración solo puede ser nada más que positiva. En algunos casos, muy positiva. Porque, además, todos tenemos un temor muy importante y es que después de cinco meses de parón pues que se pagara esa inactividad. Pero ves cómo entrena el equipo, con una altísima intensidad y lo comentaba durante la sesión, que entrenamos como un equipo de Primera División. Pero para entrenar como un equipo de Primera División no solo hay que correr mucho, sino que además técnicamente hay que dominar muchas cosas. Muy positivo. Por la actitud de los futbolistas, que se están portando como auténticos profesionales, tanto los que estaban como los que han venido, y segundo, por el alto nivel de intensidad que está introduciendo el míster. Eso hace que crezcan físicamente de una forma extraordinaria. Hasta el día de hoy todos los datos son absolutamente positivos. Es verdad que nos falta jugar, quizás nos penalice eso más que nadie. Hemos empezado muy pronto y creo que eso nos da cierta ventaja. Tener dos concentraciones no se lo pueden permitir muchos equipos de Segunda B y una concentración es un plus de calidad en la pretemporada. No solo desde el punto de vista físico, sino también como grupo, los jugadores se unen mucho más.

-¿Puede ser una ventaja haber empezado tan pronto viendo luego, como se ha visto, que la Liga se decidirá casi al esprint, en menos de 30 partidos?

-No es una casualidad que hayamos empezado los primeros. Porque ya nos olíamos el sistema de competición. Eso hace que la primera fase sea vital, porque se acumulan los puntos. Por eso queríamos empezar antes, queríamos ser los primeros y llegar en muy buena forma. Sabíamos que teníamos un equipo veterano, aunque hemos incorporado a jugadores que han bajado considerablemente la edad media. Todo eso hacía que cuantificáramos y previeramos que debíamos empezar antes, porque queríamos llegar muy bien. La intensidad que mete el míster y su cuerpo técnico hace que el equipo vaya mejorando por días y que veamos un equipo con una intensidad impropia de Segunda B. Por eso todo es positivo, los que estaban se están portando de una manera muy profesional y los que han llegado están aportando mucho.

-¿De los recién llegados ha sorprendido alguno, que haya dado má de lo esperado?

-A nosotros nos sorprende un poco menos, porque sabíamos el nivel que podían dar. Pero ya lo dije en aquella presentación telemática que hice de cómo funcionabamos que para nosotros tener un filial fuerte era vital sobre todo para el primer equpio. Mario no puede sorprender a nadie, domina las situaciones tácticas, se coloca bien, es un tío muy conocido. Que Luismi haya sorprendido, entiendo que haya sorprendido a la mayoría, o Julio Iglesias, o Alberto. Pero a nosotros no, Son jugadores con un altísimo nivel competitivo que van a elevar el nivel del equipo. Puede haber sorprendido a alguien, pero a nosotros no. Luismi, con 21 años, era el referente del Ciudad de Lucena, que compitió para ascender a Segunda B. Es un jugador con unas condiciones impresionantes, el mejor en su puesto en Tercera División. Nosotros hemos seguido a Farrando, a Espeso… Hemos visto 25 partidos de cada uno. Puede sorprender a alguien algún jugador, pero a nosotros no, ya los conocíamos bien.

-Decía si alguno lo ve mejor, incluso, que cuando los vieron o siguieron.

-Fracamente, y lo tengo que decir, lo que tengo es que dar la enhorabuena a los jugadores que ya estaban. Gente como Piovaccari, como Miguel de las Cuevas, como Moutinho, todos los que estaban. Han hecho un trabajo fantástico. Han demostrado ser súper profesionales y estar comprometidos con este proyecto. Un proyecto muy exigente y ellos lo saben. También hay que agradecérselo al cuerpo técnico. Esto no es casualidad que lleguen con estas condiciones. Que Bernardo llegue bien es normal, porque es muy profesional, pero no nos extrañemos porque es el trabajo que se ha hecho, muy planificado, muy profesional que han hecho el departamento de salud, el cuerpo técnico y el míster.

-Queda rematar la plantilla.

-Sí, queda rematar, pero con la tranquilidad de que a día de hoy doblamos posiciones con garantías. Tenemos dos jugadores por posición con alto nivel competitivo. Y alguno que se quedaría fuera. Pero aún así es verdad que queda rematar y esperamos rematarla de la mejor manera posible. Lo que pasa es que se están enquistando, es cierto. Pero es que hemos puesto el listón muy alto. Y cuando pones el listón tan alto cuesta mucho. No es fácil que un tío como Mario esté en el Córdoba CF. Ha jugado 150 partidos en Segunda A, Samu tenía una oferta muy importante y vino aquí. El míster en eso tiene razón: “Yo quiero estén aquí los que quieran estar”. Efectivamente, todos los que han venido es porque querían estar, porque tenían otras ofertas incluso de Segunda. Bernardo está aquí y hay que agradecérselo a ellos, fundamentalmente.

-¿Llegará Diabaté?

-Diabaté es una opción. Una opción que no es fácil. Tiene contrato y el Mallorca quiere renovarlo. Hay una situación complicada, que a nosotros se nos escapa, pero nosotros ponemos toda la carne en el asador para intentar desbloquear esa situación. No es fácil. El Mallorca no va a ceder a un jugador que termina contrato el 30 de junio, por lo tanto esa situación hay que desbloquearla. Ojalá el Mallorca la desbloquee. Nosotros pondremos todo lo que haya que poner para desbloquear esa situación, pero si no viene Diabaté vendrá otro delantero. Como te he dicho, tenemos plan A, plan B y plan C, porque si no, mal estaríamos haciendo nuestro trabajo. Ojalá viniera Diabaté, no me cuesta decirlo, pero si no viene Diabaté, ya te digo que el plan B no es peor que Diabaté. Lo que pasa es que para nosotros sería más costoso.

-¿Es posible que la segunda plaza libre de sub-23 se deje libre o no?

-Es posible. Cuando hablamos del nivel competitivo de los jugadores del filial es porque cualquiera de los que hemos fichado para el filial tendrían ficha sub-23 en cualquier equipo de Segunda B. Con nosotros van a tener ficha del filial. Nosotros no vamos a tener 22 o 23 jugadores, no, vamos a tener 30 jugadores de alto nivel competitivo, porque hay seis o siete jugadores en el filial que están para jugar en el primer equipo. Y solo hay que escuchar al míster para ver lo que piensa. Eso te da confianza y si el año que viene, ojalá, pudíeramos llevar 21 jugadores y hacer cinco cambios. Porque eso sí que te da un nivel competitivo más alto. ¿Tú sabes lo que significa para los equipos ver que el que entra es igual o mejor que el que ha salido? Es un trabajo que se ha ido haciendo y en ese sentido estamos satisfechos. Por eso, ojalá que rematemos con los jugadores que queremos.

-¿Se dan un plazo para incorporar a esos dos jugadores?

-Tenemos pocas prisas, ¿sabes por qué? Porque lo que vemos ya nos satisface. A nosotros y al míster. ¿Qué ocurre? Que ojalá hubiéramos podido jugar partidos amistosos. Ese es el gran lastre que tenemos. Porque si hubiésemos jugado contra un Segunda o un Primera, eso sí te da para ver si hay alguna cosita que pienses “todavía es mejorable”. Pero hasta ahora la satisfacción es grande. Después, la competición nos pondrá donde nos corresponda, pero a día de hoy, el Córdoba CF tiene un equipo tremendamente competitivo, porque hay dos jugadores de alto nivel por puesto. Y eso se lo pueden permitir muy pocos equipos de Segunda B.

-Me lo pone que parece que el equipo se va a salir.

-No, no. Después la competición te pone en tu sitio. Eso es así. Cuando tú ibas a cualquier campo tenías a De las Cuevas, Flores, Piovaccari, Moutinho… Pero los que han llegado complementan muy bien a los que había y si además añadimos a los chiquito del filial, que han mostrado este nivel… Pregúntale a los más veteranos sobre los chavales, ellos sí que están sorprendidos del nivel que han mostrado. Y eso es bueno, porque genera competitividad. Y el más experto piensa que ahora tiene que andar muy fino y muy bien porque el puesto está caro. Y eso lo saben ellos.